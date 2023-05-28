Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Edirne oy oranları açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu Edirne'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Edirne'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Edirne oy oranlarını Edirne geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Edirne'de Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE EDİRNE'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Edirne genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 63,46; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32,11; Sinan Oğan yüzde 3,84 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,59 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN EDİRNE'DE KAÇ OY ALDI?

Edirne'deyüzde 32,11 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 91.025 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU EDİRNE'DE KAÇ OY ALDI?

Edirne'deyüzde 63,46 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 179.873 oy aldı.

14 MAYIS EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI!

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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