Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bursa Oy Oranları Açıklandı

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre Bursa'da Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da kaç oy aldı, Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da kaç oy aldı sorularının yanıtı haberde yer alıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bursa oy oranlarını Bursa geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Bursa'da Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE BURSA'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Bursa genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40,61; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,47; Sinan Oğan yüzde 7,45 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,46 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN BURSA'DA KAÇ OY ALDI?

Bursa yüzde 51,47 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 1.089.593 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BURSA'DA KAÇ OY ALDI?

Bursa'da yüzde 40,61 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mudanya ve Nilüfer ilçelerinde üstünlük elde ederek 859.656 oy aldı.

14 MAYIS BURSA SEÇİM SONUÇLARI!

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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