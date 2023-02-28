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Erdoğan ve Bahçeli Elbistan'da - 1

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Erdoğan ve Bahçeli Elbistan'da - 1

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kahramanmaraş Elbistan'da bulunan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret ediyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kahramanmaraş Elbistan'da bulunan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgelerine ziyareti devam ediyor. Bugün Kahramanmaraş Elbistan ve Afşin ilçeleri ile Malatya'nın Doğanşehir ilçesine ziyarette bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Elbistan'da bulunan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi'ne geldi. Burada, afetzedeleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri ardından açıklama yapması bekleniyor.


- Kahramanmaraş

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

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