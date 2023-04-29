ERDOĞAN VE ALİYEV TOGG İLE TEKNOFEST'TE - 2

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TEKNOFEST'i ziyaret etti.

İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TEKNOFEST'i ziyaret etti. İki lider ve eşleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kullandığı TOGG ile alana geldi. Liderlerin TOGG ile alana gelişi insansız hava aracı Bayraktar Akıncı'nın kamerasından da görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TEKNOFEST 2023'ü ziyaret ediyor.

Erdoğan, Aliyev'in kullandığı TOGG ile TEKNOFEST alanına geldi. Liderleri gençler karanfillerle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev, TOGG'dan inerek alandakileri selamladı.

Erdoğan, Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kürsüye çıkarak TEKNOFEST paydaşları ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

Bu arada liderlerin TOGG ile alana gelişi insansız hava aracı Bayraktar Akıncı'nın kamerasından da görüntülendi.