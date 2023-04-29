ERDOĞAN VE ALİYEV TEKNOFEST'TE; TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCULARI AÇIKLANDI

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. 1 Mayıs'a kadar devam edecek festivale bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra festivale eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

TEKNOFEST KENDİ ALANINDA BİR MARKAYA DÖNÜŞTÜ

TÜRKİYE'DE GERİ KALMIŞLIĞIN PRANGALARINI BİZ PARÇALADIK

40 YILLIK MÜCADELEMİZİN MUŞTUSUNU GÖRÜYORUM

BU SİNERJİ BİRİLERİNİ CİDDİ BİÇİMDE RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI

BAŞKANLIK SİSTEMİYLE ÜLKE KOALİSYONLARDAN KURTULDU

AMERİKAN FİRMALARININ REKLAM AJANSLIĞINA SOYUNMANIN ADI MANDACILIKTIR

BAY BAY KEMAL'İ AMERİKA SEYAHETİNDE YİNE BİRİLERİ KANDIRMIŞ

HAYATLARI YALAN

UZAY YOLCULARI BELLİ OLDU

ALİYEV: AZERBAYCAN'DA BAYRAKTAR MERKEZİ YARATILACAK

DİBEYBE: GERÇEK ANLAMDA HİZMET EDEN BİR TÜRKİYE MODELİNİ GÖRMEKTEYİZ

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ise, "Modern Türkiye'nin kurulum aşamasındaki rolünüzü vurgulamak isterim. Türkiye bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneğidir. Halkına, milletine, vatanına gerçek anlamda hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz. Akkuyu Nükleer Santraliyle birlikte Türkiye'nin de nükleer santrale sahip ülkeler arasında yer almış olmasını kutlarım. Böylelikle Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'u bu santral sayesinde temin edilmiş olacak. Bugün Türkiye'nin bilge yöneticisi ve yönetimiyle, liderliğiyle bütün meydan okumalara karşı dik ve sağlam duruş sergilediğini görmekteyiz. Örneklerinden bir tanesi de elim depremden hemen sonra, nasıl hızlı bir şekilde yaraların sarıldığı ve yeniden imar faaliyetlerinin yapıldığını müşade etmekteyiz" dedi.