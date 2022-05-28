Erdoğan ve Aliyev, Bayraktar Akıncı SİHA'sını imzaladı - Haberler

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Teknofest'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev ile birlikte standları gezdi, bilgi aldı. Erdoğan, Aliyev ile birlikte Baykar Bayraktar Akıncı SİHA'sını imzaladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel