Erdoğan: "Varsın Birileri Aslını İnkâr Etme Pahasına Masada Koltuk Kapmaca Oynasın, Biz Son 40 Yıldır Hep Ola Geldığı Gibi Yarın da Milletimızle... - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Varsın birileri millete tepeden bakan elitlere yaranmak için kırk takla atsın, varsın birileri aslını inkar etme pahasına masada koltuk kapmaca oynasın, varsın birileri 15 temmuz destanına kontrollü darbe iftirası atan korkaklarla yol arkadaşlığı yapsın, varsın birileri 251 şehidimizin katillerini yargıdan kaçırmak için olmadık hesaplar peşinden koşsun… Biz son 40 yıldır hep ola geldiği gibi inşallah yarın da milletimizle gönül gönüle omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"251 İNSANIMIZ O GECE CANLARI PAHASINA İSTİKLALİMİZİ VE İSTİKBALİMİZİ HEDİYE ETTİLER"

"Mustafa Cambaz, 15 Temmuz gecesi hiç düşünmeden yanından bir an olsun ayırmadığı fotoğraf makinesini dahi almadan meydanlara ilk koşan kahramanlar arasındaydı. Kalkışmayı yapanlar kalktıkları gibi oturamamalı diyerek sokağa fırladığı o gece şehadet şerbetini içen 251 kardeşimizden biri de Mustafa'ydı. Ruhunu bir dolara satmış FETÖ'cü hainler Mustafa Cambaz kardeşimizi göğsünden iki kurşun vurarak şehit ettiler. Mustafa ile kahramanca toprağa düşen 251 insanımız o gece canları pahasına istiklalimizi ve istikbalimizi hediye ettiler.

"40 YILDIR SİYASET ARENASINDA KARARLI BİR MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ"

Bugün 85 milyon olarak üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklar bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Her karışında bir aslanın yattığı Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir. Ülkemiz aynı zamanda tıpkı Mustafa kardeşimiz gibi doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan mazlum ve mağdurlara kucak açmış bir esenlik yurdudur. Büyük ve güçlü Türkiye davasına sahip çıkmak hepimiz için bir görev olmanın ötesinde şehitlerimize karşı mesuliyetimizin gereğidir. Bu anlayışla 40 yıldır siyaset arenasında kararlı bir mücadele yürütüyoruz.

"BİZANS ARTIKLARINA İNAT BU GÜZEL ŞEHRE SAHİP ÇIKIYORUZ"

İstanbul'un fethini 569 yıldır hazmedemeyen Bizans artıklarına inat bu güzel şehre sahip çıkıyoruz. Feth-i mübinin nişanesi olan Ayasofya'yı 84 yıllık mahzunluğun ardından asli hüviyetine tekrar kavuşturduk. Fatih'in emaneti bu ibadethaneyi yeniden ezanla, namazla, salavatla, Kuranı Kerim'in yüreklere işleyen mübarek tilavetiyle buluşturduk. Bizden önce yıllarca bağımsızlığa mahküm edilen güzel İstanbul'umuzu yatırımlarla tekrar ayağa kaldırdık. Tüm dünyanın göz bebeği olan şehri İstanbul'u bir nakkaş titizliğinde camilerle, köprülerle, yollar ve tüneller ile adeta ilmek ilmek dokuduk. Büyük Çamlıca Camimiz tüm haşmetiyle İstanbul'u kucaklıyor; Mimar Sinan cami aynı şekilde... Şimdi Barbaros Hayrettin Paşa camiyi bu yılın sonuna doğru o da bitecek o da bütün ihtişamıyla İstanbul'a hizmet verecek.

"85 MİLYONUN BİRLİĞİNE, BERABERLİĞİNE, KARDEŞLİĞİNE DİNAMİT KURMAK İÇİN OPERASYON YAPTILAR"

Sokak olaylarından vesayet girişimine, darbe teşebbüsünden terör eylemlerine kadar pek çok tehditlerle karşılaştık. Saçma sapan iddialar üzerine partimiz kapatılmaya çalışıldı. Cumhuriyet mitingleri kılıfı altında açıkça darbe çağrısı yapıldı; ağaç ve çevre bahanesi ile başlatılan gezi olayları ile sokaklarımız ateşe ve kana bulanmak istendi. 17-25 Aralık'ta emniyet, yargı teşkilatlarındaki militanları 15 Temmuz'da ordu içindeki hainleri kullanarak milli iradeyi saf dışına bırakmaya çalıştılar. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKP-C'sine besleyip büyüttükleri ne kadar yılan varsa hepsini üzerimize saldılar. Son 20 yıllık dönemde milli iradeyi gasp etmek, milletin iradesine pranga vurmak için 85 milyonun birliğine beraberliğine kardeşliğine dinamit kurmak için gizli, açık pek çok operasyon yaptılar. Ama ne yaptılarsa bizim ülkemize, milletimize ve insanlığa hizmet yolundan alıkoyamadılar. Önce Allah'ın yardımı ve sonra aziz milletimizin duası sayesinde tüm saldırıları boşa çıkardık.

"AZGIN AZINLIĞIN SESSİZ ÇOĞUNLUK ÜZERİNDEN TAHAKKÜM VE BASKI KURMASINA MÜSAADE ETMEDİK"

Yeni Şafak gibi basınımızın yüz akı gazetelerimizin güçlü desteği ile emperyalistlerin emellerini gerçekleştirmelerine izin vermedik. Kendilerini Türkiye'nin adeta patronu gibi gören azgın azınlığın sessiz çoğunluk üzerinden tahakküm ve baskı kurmasına müsaade etmedik… 2023'e giden kritik süreçte karşılaştığımız zorluklara rağmen mücadele azmimizi daha da perçinleyerek yolumuza devam ediyoruz.

"VARSIN BİRİLERİ ASLINI İNKAR ETME PAHASINA MASADA KOLTUK KAPMACA OYNASIN"

Varsın birileri millete tepeden bakan elitlere yaranmak için kırk takla atsın, varsın birileri aslını inkar etme pahasına masada koltuk kapmaca oynasın, varsın birileri 15 temmuz destanına kontrollü darbe iftirası atan korkaklarla yol arkadaşlığı yapsın, varsın birileri 251 şehidimizin katillerini yargıdan kaçırmak için olmadık hesaplar peşinden koşsun… Biz son 40 yıldır hep ola geldiği gibi inşallah yarın da milletimizle gönül gönüle omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz.

"BU TATBİKAT GEREKEN CEVABIN VERİLMESİ NOKTASINDA ÇOK HAYIRLI BİR ADIM OLDU"

Dün Efes 2022 tatbikatını yaptık İzmir'de… Bunun yanında da Yunanistan, bir üçlü olarak kendi içinde toplantılarını yapmışlar ve bu toplantıda da Türkiye ile ilişkiler noktasında bu moratoryum ile bu işi gözden geçirelim ve bu sıkıntılı dönemi atlatalım demişler. 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan yarıdan fazlasına katılmayın diye de haber göndermişler. Tabi hemen hemen tamamı dinlemediler, hepsi bizimle o tatbikatta yer aldılar. Amerika başta olmak üzere…. Bu tatbikat gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu, bundan sonra da böyle gidecek. Kararlı bir şekilde emin adımlarla herkes bu milletin ne olduğunu, neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek."

ANKA / Güncel