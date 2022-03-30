- Erdoğan, Ürgenç Havaalanı'nda törenle karşılandı

TAŞKENT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki resmi ziyareti çerçevesinde Ürgenç Havaalanı'nda törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyareti çerçevesinde Ürgenç kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ürgenç Havaalanı'nda Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva tarafından karşılandı. Türk ve Özbek bayrakları taşıyan geleneksel kıyafetli gençler, Erdoğan'ı "Hoşgeldiniz sefalar getirdiniz. Yaşasın Türk-Özbek dostluğu" sözleriyle selamladı. Erdoğan sonrasında halk dansı gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Hive şehrini ve kentteki İçan Kale bölgesini ziyaret edecek. Erdoğan ziyaretlerinin ardından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.