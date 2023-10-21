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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, İsrail-Filistin ihtilafı ve bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, İsrail-Filistin ihtilafı ve bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, İsrail- Filistin ihtilafı ve bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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