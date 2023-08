Erdoğan: Türkiye'yi Faiz, Kur, Enflasyon Cenderesinde Tutmak İsteyenlerin Tuzaklarıyla Boğuşarak Bugünlere Geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da; " Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldik. Sorunlarımızın bir kısmının elbette iktisadi dayanakları vardır. Ama emin olun, ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok büyük kısmı iktisadi değil, siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünüydü" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan, burada şöyle konuştu:

"TÜM HESAPLARINIZI İLK ETAPTA TÜRKİYE'NİN 2053'TE ULAŞACAĞI YERE GÖRE YAPTIĞINIZA İNANIYORUM"

"Gelişmiş ülkelerin artık iyice yaşlanan altyapılarını yenileme ihtiyacı da giderek artıyor. Türkiye'nin son 21 yılda gerçekleştirdiği büyük altyapı hamlesi müteahhitlerimizi hem tecrübe hem de ekipman bakımından küresel rekabette öne çıkardı. Önümüzdeki 10 yılda küresel müteahhitlik hizmetleri sektörünün en az yüzde 10'unda, hatta yüzde 15'inde söz sahibi olmamızın önünde hiçbir engel göremiyorum. Sizlerden artık daha büyük ve nitelikli projelere yönelmenizi, ülkemizi ve kendinizi sektörün zirvesine çıkarmanızı bekliyorum. Savunma sanayinde nasıl kısa sürede sıçrama yaptıysak müteahhitlikte de mevcut iş hacmini ve ciromuzu hızla katlayarak büyütmemiz mümkündür.

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümüne ulaştığımız bu yıl, 2023 hedeflerimizin çoğunu gerçekleştirmiş olmanın şevkiyle gözümüzü 2053'e diktik. Rabbimiz bizlere o günlere erişmeyi nasip eder etmez, orasını bilemeyiz, ama gençlerimizin gözlerinde 2053 hedeflerimizi hayata geçirecek azmi ve coşkuyu görebiliyorum. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye için ne 2053 ne 2073 ne de daha öteye uzanan hedefler artık birer hayal değil. Sizlerin de tüm hesaplarınızı ilk etapta Türkiye'nin 2053'te ulaşacağı yere göre yaptığınıza inanıyorum.

"TÜRKİYE'Yİ FAİZ, KUR, ENFLASYON CENDERESİNDE TUTMAK İSTEYENLERİN TUZAKLARIYLA BOĞUŞARAK BUGÜNLERE GELDİK"

Bir asırlık cumhuriyetimizin her dönemi kendi içinde zorluklarla geçmiştir. Ancak, kuruluş dönemi haricinde son 10 yılda yaşadığımız büyük saldırıların tarihimizde ayrı bir yeri var. Daha önemlisi, hangi görünüm altında gerçekleşirse gerçekleşsin maruz kaldığımız her saldırının, giriştiğimiz her mücadelenin bir boyutu da ekonomi olmuştur. Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldik. Sorunlarımızın bir kısmının elbette iktisadi dayanakları vardır. Ama emin olun, ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok büyük kısmı iktisadi değil, siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünüydü. Yurt dışında iş yapan firmaların temsilcileri olarak bu tabloyu sizlerin çok daha iyi görebildiğine inanıyorum. Kendi ülkelerinde asla uygulatmayacakları yöntemleri bize karşı hoyratça kullanan yapıların operasyonlarını masum ve makul kabul etmek kesinlikle mümkün değildir. Hamdolsun tıpkı siyasi mücadelelerde kendi gücümüzle elde ettiğimiz kazanımlar gibi ekonomide de kendi gerçeklerimize uygun tedbirler geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Elbette her mücadelenin bir bedeli, bir yükü oluyor. Bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıların gerisinde böyle bir arka plan vardır.

Şimdi hem Türkiye gemisini bir kez daha biraz önce ifade ettiğim hedeflerine sabitledik, hem de ekonomiyi toparlayacak tedbirleri ve mekanizmaları devreye aldık.

"HAYAT PAHALILIĞI SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN DE YOĞUN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Henüz 2,5 aylık kabinemizle, diğer alanlar gibi ekonomide de aldığımız somut sonuçlarla milletimizin ve iş dünyasının karşısına çıkmayı başardık. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyütme hedefimize en küçük bir halel getirmeden makro ekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz. Tahkim ettiğimiz güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşlarının 10 milyarlarca dolarlık kaynağı ülkemize akıtmaya başladı. Firmalarımızın ve vatandaşlarımızın da bir süredir kasada veya yastık altında tuttukları kaynakları harekete geçirdikleri görülüyor. İnşallah çok yakında kamu borçlanmasından kredilere kadar her alanda bunun müspet etkilerini göreceğiz. Hayat pahalılığı sorununu çözmek için de yoğun gayret gösteriyoruz. Kurduğumuz mekanizmalara ilave yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum. Yeter ki biz milletçe birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bunu yaptığımız müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele, aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyorum."