Erdoğan: Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı sürdüreceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Filistin'deki gelişmeleri bu minvalde yakından takip ediyoruz. Gün geçtikçe artan can kayıplarından, yıkımlardan, yasadışı yerleşimlerin genişletilmesinden ve yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyoruz" dedi.

Abbas ise yaptığı açıklamada, "Şüphesiz ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkileri güçlendiren bu tür toplantıları ve birlikteliği önemsemekteyiz. Türkiye'nin Filistin halkına vermiş olduğu destek ve Kudüs'ü savunarak, halkın özgürlüğünü ve bağımsızlığının kazanılması yönündeki desteklerini önemsiyoruz. Son dönemde gerçekleşen seçimlerdeki başarınızdan dolayı sizleri kutlarım. Sayın Cumhurbaşkanı Körfez ülkelerine yapmış olduğunuz başarılı ziyaret aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası alandaki gücünü ve yetkinliğini ortaya koymaktadır. Bugün burada 2 ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesin bağlamında neler yapabileceğimizi beraberce görüştük. İlişkilerimiz her daim gelişme kaydetmektedir. Şüphesiz sizin şimdiye kadar göstermiş olduğunuz ilkesel tutum ve desteğinizden dolayı Ramallah'taki en büyük meydanlardan bir tanesine 'Recep Tayyip Erdoğan Meydanı' adının verilmesi kararı alınmıştır ve Ramallah Belediye Meclisi'nin bu kararını zatı devletlerine arz etmek isterim" dedi.