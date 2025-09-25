CHP'den Erdoğan-Trump Görüşmesine Tepki

(ANKARA) -CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Sandığı yok sayan, kendisinden sonraki Cumhurbaşkanını hukuksuzca cezaevine gönderen, muhalefete kayyım dayatan, hukuku ayaklar altına alan, yargıyı sopa yapan, özgürlükleri yok eden bir iktidarın meşruiyetini halktan almadığı ortadadır. Halkın iradesine dayanmayan bir iktidar, elbette ki kendi varlığını dış güçlerin desteğine yaslayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te bir araya geldi. Altı yıl aradan sonra gerçekleşen görüşmeye ilişkin olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Bulut açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu randevu Erdoğan için o kadar önemliydi ki devreye Trump Jr.'yi bile soktu"

"'Dünya 5'ten büyüktür' hamasetiyle iç politikada esip gürleyen Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Bu randevu Erdoğan için o kadar önemliydi ki devreye Trump Jr.'yi bile soktu. Önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 'Liderler istediklerini söyleyebilir. Ama toplantıların bir parçası olmak için bize yalvarıyorlar' dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da 'Türkiye demokrasi ama biraz otoriter. Trump, Erdoğan'a meşruiyet verdi' ifadelerini kullandı. Bu cümle aslında, 'Erdoğan yönetimi biz sayemizde ayakta duruyor', demek.

"Halkın iradesine dayanmayan bir iktidar, varlığını dış güçlerin desteğine yaslayacak"

Sandığı yok sayan, kendisinden sonraki Cumhurbaşkanını hukuksuzca cezaevine gönderen, muhalefete kayyım dayatan, hukuku ayaklar altına alan, yargıyı sopa yapan, özgürlükleri yok eden bir iktidarın meşruiyetini halktan almadığı ortadadır. Halkın iradesine dayanmayan bir iktidar, elbette ki kendi varlığını dış güçlerin desteğine yaslayacak! Asıl soru şu: "Trump'tan aldığınız meşruiyetin karşılığında ABD'ye ne verdiniz? Hangi pazarlıkları yaptınız?" Bugün yaşadığımız tablo çok net: Halktan kopmuş, kendi meşruiyetini tüketmiş, iktidarda kalabilmek için ABD'ye, küresel güçlere sığınmış bir iktidar var. Meşruiyetin tek kaynağı millettir; Trump değil! Bu milletin onuruyla oynamayın!"