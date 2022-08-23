Erdoğan Toprak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Aynı Gemideyiz' Tepkisi: "Vatandaş Sandalda, Sandal da Su Alıyor"

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hepimiz aynı Türkiye gemisinin içindeyiz” sözüyle ilgili “Bu vatandaş Tayyip Erdoğan ile aynı gemide değil. Çünkü Tayyip Erdoğan’ın sarayları var. Tayyip Erdoğan’ın emrinde 13 tane uçağı var. Çocuklarının gemi filolaları ve gemicikleri var. Vatandaş sandalda. Sandal da su alıyor. Su almasının sebebi de Tayyip Erdoğan’ın izlediği politikaların sandalı delmiş olması” dedi.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hepimiz aynı Türkiye gemisinin içindeyiz" sözüyle ilgili "Bu vatandaş Tayyip Erdoğan ile aynı gemide değil. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın sarayları var. Tayyip Erdoğan'ın emrinde 13 tane uçağı var. Çocuklarının gemi filolaları ve gemicikleri var. Vatandaş sandalda. Sandal da su alıyor. Su almasının sebebi de Tayyip Erdoğan'ın izlediği politikaların sandalı delmiş olması" dedi.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP'nin grup toplantısı için geldiği Niğde'de ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Erdoğan Toprak, toplantıya ilişkin, "Sizin de gördüğünüz gibi yoğun bir ilgi var. Sayın Kılıçdaoğlu'na, müthiş bir sevgi var. Esnaf ziyaretinde, buradaki vatandaşın ilgisi bir mitinge dönüştü. Esnafın bir kısmını ziyaret ederek sorunlarını dinledik. Burada da gördüğüm esnaf sıkıntılı. Bu bölge tarımla geçinen bir bölge. Tarımdaki sıkıntı esnafa da yansımış durumda. Esnaf kan ağlıyor, siftahsız kapattığı günler var. Bizi mutlu eden tarafı, parti olarak şunu söyleyebilirim ki; CHP'nin burada büyük bir taraftar kitlesi oluşturduğunu görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN UMUTLUYUM"

CHP'ye büyük katılım olduğunu ifade eden Toprak, "Türkiye için umutluyum, Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir meselesi yok. Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini de söyleyebilirim" dedi.

"BU VATANDAŞ TAYYİP ERDOĞAN'IN GEMİSİNDE DEĞİL"

Toprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin ihtiyacının faiz yükseltmek olmadığını söyleyerek, "Hepimiz aynı Türkiye gemisinin içindeyiz" ifadelerine "Bu vatandaş Tayyip Erdoğan ile aynı gemide değil. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın sarayları var. Tayyip Erdoğan'ın emrinde 13 tane uçağı var. Çocuklarının gemi filolaları ve gemicikleri var. Onun için bu vatandaş Tayyip Erdoğan'ın gemisinde değil. Vatandaş sandalda. Sandal da su alıyor. Su almasının sebebi de Tayyip Erdoğan'ın izlediği politikaların sandalı delmiş olması. Aynı gemide değiller, aynı kaderi paylaşmıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın sofrasında bir kuş sütü eksik. Bu vatandaşın sofrasında yavan ekmekten başka bir şey yok" diye tepki gösterdi.

"ALLAH AŞKINA TAYYİP ERDOĞAN'IN HANGİ DEDİĞİNE İNANACAĞIZ"

Erdoğan'ın Türk lirası mevduatına dönme çağrısı için ise Toprak, "TL'ye dönenlerin hepsi zarar etti. Tayyip Erdoğan cebinden karşılamadı. Ceremesini vatandaş çekti. Türkiye'yi Suriye bataklığına soktu. Esad devrilecek dedi, bugün Esad'la görüşmek için kapılar aralanıyor. Allah aşkına Tayyip Erdoğan'ın hangi dediğine inanacağız? Bugün adam kesiyorsunuz dedi Suudi Arabistan'a, kapısında bekliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne darbecisiniz dedi, emirliklerin bir prensini Tayyip Erdoğan karşıladı, helikopterle kupon arazileri gezdirdi" dedi.