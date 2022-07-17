Erdoğan Toprak: 'İçeride 'Diplomatik Zafer' Masalları Anlatan İktidar; Tavizler ve 'U' Dönüşleriyle Ülkemizin Saygınlığına Hasar Veriyor'

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Madrid'deki NATO Zirvesi'nin ardından iktidarın 'isteklerimizi kabul ettirdik' söylemlerinin kısa sürede boşa çıktığını ifade etti. Toprak, "Ülkeyi sürüklediği ekonomik felaket tablosunu örtmek için dış politikayı malzeme yapan, içeride 'diplomatik zafer' masalları anlatan iktidar; aksine tavizler ve U dönüşleriyle ülkemizin saygınlığına hasar veriyor, zafiyete sürükleniyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, AKP iktidarının dış politikasını eleştirdi. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde F-35, S-400, F-16, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki iktidarın tutumunu değelerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine vetosunu kaldırdığını hatırlatan Toprak, "İsveç-Finlandiya vetosunu kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'diplomatik zafer' diye pazarladığı üçlü memoranduma karşılık, İsveç Yargıtay'ı üç gün önce Türkiye'nin iadesini talep ettiği bir kişi hakkında daha ret kararı verdi" dedi.

Toprak'ın değerlendirmelerinden öne çıkan başlıklar şöyle:

" F-16 SATIŞININ KOŞULA BAĞLANMASI, ULUSAL ÇIKARLARIMIZIN VE SAYGINLIĞIMIZIN YOK SAYILMASIDIR: ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen teklifle, Türkiye'ye F-16 satışının 'ABD çıkarlarına uygun olduğu ve Yunanistan hava sahasının ihlal edilmeyeceği' koşuluna bağlanması, ulusal çıkarlarımızın ve saygınlığımızın yok sayılmasıdır! Kongre'deki yasal süreç henüz tamamlanmamış olsa da iktidar, bunu kabul etmeyeceğini net olarak dünyaya ilan etmelidir.

TÜRKİYE'Yİ NATO'DAN DIŞLAMA PLANIDIR: F-16 satışı karşılığında ülke savunmasının, savaş uçaklarımızın Ege'deki harekat ve uçuş planlarının koşula bağlanması, ABD'nin kontrolünün ve ABD Başkanının taahhüdünün istenmesi, Türkiye'nin bağımsızlık ve egemenliğine büyük saygısızlıktır! Aynı yasada NATO üyesi ve müttefik Türkiye'ye F-35 ve S-400 yaptırımları sürdürülürken, Rusya'dan S-400 alan Hindistan'a yaptırım uygulanmamasının kararlaştırılması, iki yüzlü bir yaklaşımın ötesinde Türkiye'ye karşı düşmanca bir tavırdır. Bu adımlar, Rum-Yunan lobisinin ABD Kongresindeki uzantılarıyla birlikte Türkiye'yi NATO'dan dışlama planıdır.

İSVEÇ YARGITAY'I TÜRKİYE'NİN İADESİNİ TALEP ETTİĞİ BİR KİŞİ HAKKINDA DAHA RET KARARI VERDİ: Aynı NATO Zirvesi'nde Biden'ın 'anı yaşa' telkininde bulunduğu telefon görüşmesinin ardından, İsveç-Finlandiya vetosunu kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'diplomatik zafer' diye pazarladığı üçlü memoranduma karşılık, İsveç Yargıtay'ı üç gün önce Türkiye'nin iadesini talep ettiği bir kişi hakkında daha ret kararı verdi. Trump'ın, Merkel'in, Macron'un, İsrail Cumhurbaşkanı'nın bir telefonuyla istedikleri isimleri mahkemede serbest bıraktıran Cumhurbaşkanı, hiçbir bağlayıcılığı olmayan memorandumla, bu ülkelerdeki hukuk devleti ve bağımsız yargının da kendi yaptığı gibi talimatla karar alacağını sanıyor.

BİDEN, PYD-YPG'YE DESTEĞİ SÜRDÜRECEKLERİNİ AÇIKLADI: ABD ve İsveç'ten gelen bu kararlar, iktidarın dış politikadaki basiretsizliğini, tehdit ve şantaj diplomasisinin ciddiye alınmadığını sergiliyor. Yaşanan gelişmeler Suriye'ye harekat konusunda ABD'den sonra Rusya ve İran'ı da ikna edemediğini gösteriyor. ABD Başkanı Biden, Ortadoğu turunda bölgeden çekilmeyeceklerini, boşluk yaratmayacaklarını, Suriye'de PYD-YPG'ye desteği sürdüreceklerini açıkladı.

AÇIKLAMALAR; KUZEY SURİYE'DE SDG-PYD-YPG'YE YÖNELİK YENİ BİR HAREKATA KARŞI OLDUKLARI YÖNÜNDE: 19 Temmuz'da Tahran'da yapılacak Putin-İbrahim Reisi-Erdoğan arasındaki üçlü zirve öncesinde Rusya ve İran'ın açıklamaları, Kuzey Suriye'de SDG-PYD-YPG'ye yönelik yeni bir harekata karşı oldukları yönünde. Suriye ordusunun Türkiye sınırına yerleşmeye başlaması, Rusya ve Suriye'nin geçen hafta ortak tatbikat yapması, Rusya'nın Ukrayna'ya göndermek için asker çektiği bölgeleri, Suriye ordusu ve İran destekli Hizbullah güçlerine devretmesi Türkiye'ye verilen mesajlar.

ÜLKEMİZİN SAYGINLIĞINA HASAR VERİYOR, ZAFİYETE SÜRÜKLENİYOR: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, Tahran Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Astana, Soçi ve Moskova mutabakatlarında verdiği 'cihatçıları İdlib'ten tasfiye taahhüdünü', Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı sözünü bir kez daha hatırlatacaklarını öngörmekteyim. Ülkeyi sürüklediği ekonomik felaket tablosunu örtmek için dış politikayı malzeme yapan, içeride 'diplomatik zafer' masalları anlatan iktidar; aksine tavizler ve U dönüşleriyle ülkemizin saygınlığına hasar veriyor, zafiyete sürükleniyor."

ANKA / Güncel