ERDOĞAN: TOGG İÇİN ARAÇ BEDELİNİN YÜZDE 50'Sİ TUTARINDA 0,99 ORANDA KREDİ KULLANDIRILACAK -TAMAMI FTP'DE

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu bankalarımız Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle 0,99 oranda kredi kullandıracaklar. Yani 1 puan. Ziraat Bankası böyle bir destek verip, 36 ay vade ile bu krediyi kullandıracak ve Togg satışlarını bu şekilde yapacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesi Manisa'da miting yaptı. Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Manisa'nın yol arkadaşlığından 21 yıldır ülkemize hizmet ettik, eser kazandırdık. Nice mücadelelerden anlımızın akıyla çıktık. Ülkemizin demokrasinin ve kalkınmasını günlendirirken Manisa'da 21 yılda 97 milyar liralık yatımla, geliştirdik büyüttük. Şehrimize eğitimde 5 bin 112 derslik kazandırdık, gençlik ve sporda 8 bin 668 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 2 stadyum dahil farklı branşlarda toplam 122 spor tesis inşa etti. Sosyal yardımlarda şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşımıza 7 milyar tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 2 bin 415 yataklı 28 hastaneden oluşan 73 adet sağlık tesisini tamamladık, hizmete sunduk. Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 8 bin 104 konu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 883 konuta yapımına devam ediyoruz. İl Evim Proje'mizle 4 bin 100 yeni konut, 'İlk İşyerim Projesi' ile 350 iş yeri inşa edecek, ilk arsa projemizle 18 bin konutluk altyapısı hazır arsa vereceğiz. Kentsel dönüşümde riskli yapı olarak belirlediğimiz 11 bin 695 bağımsız bölümün dönümü gerçekleştirdik. 4 millet bahçesini tamamladık. Kalanlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ulaştırmada, toplamda 81 bin kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 627 kilometreye çıkardık. Nereden nereye" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZYILINI DA MANİSA İLE BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

Manisa'ya yapılan yatırımları anlatmayı sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Manisa'ya da hizmet eden İstanbul-İzmir otoyolunu, İzmir Manisa yolunda inşa ettiğimiz Sabuncubeli Tüneli'ni tamamlayıp hizmete sunduk. Akhisar çevreyolu kalan kesimlerini bu yıl tamamlıyoruz. Ankara-Manisa-İzmir yüksek hızlı tren hattı yapımı devam ediyor. Tarım ve ormanda 21 yılda Manisa'ya 31 baraj, bir içme suyu, 46 sulama tesisi, 76 dere ıslahı, 11 gölet, 14 yeraltı su depolama tesisi ve 2 hidroelektrik santrali yaptık. 238 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Manisalı çiftçilerimize 4,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Üzüme verdiğimiz destekler devam ettiriyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimiz üzüm alımını sürdürecek. Zeytine tane desteği devam edecek. Sanayi ve teknolojide, 3 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 30 Ar-Ge merkezi, 5 tasarım merkezi kurduk. Enerjide, 217 bin abonesi olan şehrimizde 13 ilçesiyle birlikte doğal gaz arzı sağladık. Demirci, Köprübaşı, Sarıgöl ve Selendi'ye doğal gaz arzını sağlamayı hedefliyoruz. Ne kadar özetlersek özetleyelim şehrimize yaptığımız hizmetler anlatmakla bitmiyor. 14 Mayıs sonrası Türkiye yüzyılını da Manisa ile inşa edeceğiz. Bunun için buradan öyle bir ses verin ki Ege'nin dört bir yanından duyulsun. Manisa 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğini sahip çıkıyor muyuz? Manisa, 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz?. Bir delikanlı ne yazmış, 'Namazın kazası var, bu seçimin kazası yok, Akhisar.' Doğru ben inanıyorum ki Manisa bu seçimiz kazaya bırakmaz" dedi.

'VESAYETİYLE, TERÖR ÖRGÜTLERİYLE, DARBECİLERİYLE BOĞUŞARAK BU GÜNLERE GELDİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Vatan topraklarındaki bin yıllık hükümranlığımızın sınamalarından biri olan milli mücadelede en çok bedel ödeyen şehirlerimizden biri Manisa. Sıradan bir il değil Manisa. İstiklalin ve istikbalin kıymetini çok iyi bilir. Son bir asırdır istikbalimize yönelik sinsi saldırılar ile mücadele ettik. Menderesin 'Yeter söz milletindir' diyerek milli iradenin üstünlüğünü, ülke yönetiminde hakim kılma mücadelesi başta olmak üzere bu doğrultuda atılan her adımın önü kesilmeye çalışıldı. Ülke yönetimini üstlendiğimiz, 2022'den beri hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarına karşı güçlü bir direnişle karşılaştık. Vesayetiyle, terör örgütleriyle, darbecileriyle, ekonomik tetikçileriyle, siyasi ve ekonomik bütün mühendislik gayretleri ile boğuşarak bu günlere geldik. Kendini gelişmiş olarak tanımlayan kimi ülkeler asırlardır dünyanın tüm imkanlarını kendi güvenlik ve refahı ile kullanırken, bizim vaktimiz ve enerjimizi kendi sorunlarımızla harcamaya mahkum etti. Bizim milletimize en büyük hizmetimiz milli mücadelenin ardında kurduğumuz yeni devletimizin ayaklarına vurulan tek parti faşizmi ve geri kalmış zincirlerini kırdık mı? Her bir vatandaşımızın anasının ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlükler dilediği gibi yaşayabilmesini sağladık mı? Bu ülkedeki her bir vatandaşımızın eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora hakkı olan hizmetle kavuşabilmesini sağladık mı? Hem sınırlarımızın içinde hem de dünyada güvenle, huzurla, gururla başı dik bir şekilde dolaşabilmesini sağladık mı?"

'NE ARABIN BEYAZA, NE BEYAZIN ARABA ÜSTÜNLÜĞÜNE İNANMAYIZ'

20 yıldır yapılan hizmetleri özetleyen video gösteriminin ardından konuşmasını sürdüren Erdoğan, "Bunları bay bay Kemal yapmadı, bunları Milet İttifakı yapmadı. Elhamdülillah biz yaptık biz. Yaparsa yine biz yapacağız. Yeter ki 14 Mayıs'ta sandıkları patlatalım. Şimdi yeni bir fırsat, 14 Mayıs. İnşallah milletim bizlere yürü derse biz yine yürüyeceğiz ve bu hizmetlere devam edeceğiz. Sizlere inanıyorum. Allah göstermesin bunların eline bu ülke kalırsa, ne hale geleceğimiz düşünün. Bunlar emri kandilden alıyor. Bay bay Kemal ne diyor. Bunlar Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşlerimizi öldürdüler. O Selo var ya Selo. Edirne'de cezaevinde. Şimdi ne diyorlar 'Gelir gelmez Selo'yu çıkaracağız, evlat katili Apo'yu çıkaracağız. Bunlara fırsat verecek miyiz? Öyleyse çok çalışmamız gerekmiyor mu? Bunlar yatıyor kalkıyor bizi Kürt kardeşlerimizden ayrı göstermeye gayret ediyorlar. Ey zillet ittifakı, ey cumhura karşı olan ittifak. Biz Allah'ın kulları arasında ayrım yapmayız. Ne Arap'ın beyaza, ne beyazın Araba üstünlüğüne inanmayız. Üstünlük sadece Allah'a olan yakınlıkladır. Bunu siz bilmezsiniz ama bizim buna imanımız var. Yola da böyle devam ediyoruz. Çıkmış bay bay Kemal, Alevilikten bahsediyor. Bizim, 'mezhep ayrımı' diye bir derdimiz yok. Bizim ne Alevi dinimiz var, Şia dinimiz var. Bizim tek dinimiz var İslam ve Müslümanlık. Başka bir dinimiz yok. Asırlık ihmal eksikleri 21 yılda tamamlayarak ülkemizi küresel sistemin en üst düzeyine çıkardık. Gençler Türkiye Yüzyılı ile ülkemizi nereye tırmandıracağız, dünyada biliyorsunuz ilk 20 içindeyiz. Yeter mi? Daha iyi ocağız, daha güçlü hale geleceğiz. Buna müsait ülkeyiz, önümüze kimse kesemez. Yeter ki bu namertlere bu ülke bırakılmasın. Ana kademe kapı kapı dolaşıyor muyuz? Kadın kolları kapı kapı dolaşıyor muyuz? Gençler kapı kapı dolaşıyor muyuz? Ben size inanıyorum, siz bu işi bitirirsiniz. Müjdeyi de Manisa'dan alacağız" dedi.

14 MAYIS SEÇİMLERİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

14 Mayıs seçimlerinin büyük önem taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü karşımızda bırakın ülkemizi ileriye götürmeyi mevcut kazanımlarına göz dikmiş bir muhalefet var. Milletimizin gönül dünyasında hiçbir karşılığı olmayan etnik mezhebi tahrik ederek, kaşıyarak kabuk bağlamış yaraları tekrar kanatarak insanlarımızı birbirine düşürmenin peşindeler. İşte görüyorsunuz TCG Anadolu gemimiz 23 Nisan'da Sirkeci'den kalktı, Karadeniz'e hakaret etti. Şimdi döndü geldi, Allah nasip ederse son bir hafta içerisinde TCG Anadolu İzmir'e demirleyecek. İstiyorum ki İzmir'de bu muhteşem eserimizle müşerref olsun. Gezsinler, görsünler. İzmir'e en ufak bir gayreti dokunmayan bay bay Kemal'e gereken dersi TCG Anadolu ile versinler. Bu bizim uçak gemimiz. Yeterli değil, inşallah 14 Mayıs'tan sonra bunun daha büyüğünü yapacağız. Bu konuda görüşmelerimi zaten daha önce yapmıştım. Allah nasip ederse, seçimden sonra da bunun adımlarını atacağım. ya bay bay Kemal sen anlamazsın bu işten. Sen bu ülkede memurluk bile yapamadın. SSK'nın başındayken, hastanede ölenler rehin alınıyordu. Şimdi böyle bir şey var mı? Şehir hastanelerimiz muhteşem, en ufak bir sıkıntı yok. Hastanelerimize gelenler kapıdan geri çeviremezler, yasak. Egemenlik haklarımızı uzunca bir aradan sonra bölgesel ve küresel düzeyde kullanmamıza imkan sağlayan milli dış politikamızı ters düz etmenin hesabı içindeler. Ne diyor; İngiltere'den, Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Sevsinler seni bay bay Kemal. Yani Londra tefecilerinin bu kadar kayıp parası mı vardı da sana gönderecekler. Adamın devlet yönetiminden haberi yok. İnanın buna 5 keçi verin kaybeder, gelir" diye konuştu.

'KANDİL'DEN HER GÜN KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANLIĞINI DESTEKLEME AÇIKLAMALARI GELİYOR'

Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırf uzantılarının siyasi desteğini alabilmek için milletimizin güvenliğini devletimizin bekasını tehlikeye atma pahasına PKK'dan, FETÖ'ye tüm terör örgütlerine göz kırpıyorlar. Kandil'den her gün Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını destekleme açıklamaları geliyor. Terörist başı, 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağız' diyor. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi? Bu ittifak boşuna mı? Öyleyse bunu bozacağız. Yurt içindeki ve yurt dışındaki FETÖ'cüler, milletin ve devletin başına çökmek için boşuna mı seçim gününü bekliyor. Türkiye'nin artık kendilerini dinlemediğini söyleyen emperyalistler boşuna mı ellerindeki mecraları Kılıçdaroğlu'nun, İnce'nin, CHP'nin başını çektiği ittifakın emrine veriyor. Ülkemizi diledikleri gibi soyamayan Londra tefecileri, boşuna mı umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağladı. Kardeşlerim hadi terör örgütleri ve dışardaki güçler kendi çıkarları için umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağladılar diyelim, peki bu ülkenin ekmeğini yiyip, suyunu içen, havasını soluyan her türlü imkanından herkesten daha fazla yararlanan bazılarına ne oluyor. Ülkemiz kendi doğal gazını çıkarıyor bunlar rahatsız oluyor. Ülkemiz kendi savunma sanayi ürünlerini, teknolojilerini geliştiriyor bunlar rahatsız oluyor. Ülkemiz sınırları ötesinde hareketler düzenliyor, terör örgütlerini inlerinde vuruyor, bunlar rahatsız oluyor. Bunları ancak biz vururuz, biz. Bay bay Kemal onlarla resim çektiriyor. Bay bay Kemal'in yanındakiler onlarla Kandil'de resim çektiriyor. Sevgili milletim bunlara oy vermez. 14 Mayıs'ta da vermeyecek. Ülkemiz üretimini, ihracatını, istihdamını arttırıyor bunlar rahatsız oluyor. Ülkemiz asrın felaketi depremlerin yıkımlarını kısa sürede kaldırıp inşa ettiği konutları teslim aşamasına getiriyor, bunlar rahatsız oluyor. Ülkemiz afet risklerine karşı Cumhuriyet tarihin en büyük dönüşüm kampanyalarını başlatıyor bunlar rahatsız oluyor. Yaptığımız üniversiteler, şehir hastaneleri, yollar, tünellere, havalimanlarına, barajlara, fabrikalara, spor tesislerine karşı sergilediği hazımsızlığı saymıyoruz" dedi.

TOGG İÇİN 36 AY VADEYLE 0,99 ORANDA KREDİ İMKANI

Togg üzerinden konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarımız Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle 0,99 oranda kredi kullandıracaklar. Yani 1 puan. Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile bu krediyi kullandıracak ve Togg satışlarını bu şekilde yapacaklar. Bunların verdikleri sözlerden tuttukları var mı? Yok. Tutmadıkları bu sözlerin hesabını millete verdiler mi? Bugün de aynısını yapıyorlar. Ama daha vahimi ülkenin ve milletin egemenliğini, huzurunu, elindeki tüm kazanımlarını tehlikeye atacak pazarlıklara girişmiş durumdalar. Bu pazarlıklar yüzünden 14 Mayıs seçimleri, ülkemizin sadece 5 yılındaki değil, çeyrek asrındaki, yarım asrındaki bir yol ayrımına dönüşmeye başladı. Buradan CHP'ye ve onunla yol yürüyen ve gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Kendinizin ve evladınızın geleceğini, bu 7'li kavga masasına emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini, kendi deyimleriyle kumar masasına emanet eder misiniz? Buradan milletimin tüm fertlerine sesleniyorum. Hanımlar; bakkala süt almaya bile göndermeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Beyler; dükkanınızı, atölyenizi, tezgahınızı 5 dakika bırakamayacağınız birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Gençler; dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğuna şüphe ile bakacağınız birine kendi geleceğinizi teslim edebilir misiniz? Çiftçi kardeşim; önüne 5 keçi katsanız akşama hepsini kaybedip geleceğini bildiğiniz birine ülkenizin geleceğini teslime edebilir misiniz? İşveren kardeşim; kendi müessesenizde vasıfsız eleman olarak dahi çalıştırmayacağınız birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşim; oturduğun apartmana yönetici olarak seçmeyeceğin birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misin? İşte bunun için 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız" diye konuştu.

'AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURUYORUZ'

Türkiye'nin geliştikçe, büyüdükçe, zenginleştikçe ortaya çıkan kazancı 85 milyon vatandaşın her birinin hayatına yansıttıklarını dile getiren Erdoğan, "21 yılda milyonlarca vatandaşımızı iş, ev, araba sahibi yaparken bu anlayışla hareket ettik. Bugün de aynı anlayışla yeni programları hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Karadeniz gazı ülkemizin enerji güvenliği bakımında hayati öneme sahip. Rekor sürede kullanıma girmesini sağladığımız gazın sevincini milletimizde paylaştık. Bu sevinci sadece sözde bırakmadık. Evlerimizdeki tüketime de yansıttık. Konutlardaki ilk bir aylık tüketimi tamamen, bir yıllık tüketimi de mutfak ve sıcak su kullanımı kadarıyla ücretsiz yaptığımızın müjdesini milletime ilan ettim. Gazın gelirinden elde edilecek kaynakla ayrıca, aile yapımızı ve gençlerimizi destekleyecek yeni bir adım atıyoruz. Kaynağını Karadeniz gazı gibi ülkenin doğa zenginliğinden alacak aile ve gençlik bankası kuruyoruz. Kaynak, Londra tefecilerinden değil, Karadeniz gazından. Bu bankayla aile kurumunu güçlendirecek, gençlerimizi destekleyecek çalışmaları finanse edeceğiz. Ev kadınlarının emekliliğine, priminin 3'te 1'ini ödeyerek destek vereceğiz. İsteyen her ev hanımı, oldukça kolay şartlarla emekli olarak kendi gelirine kavuşacak. Gençlerimizin eğitiminden istihdamına; iş kurmasından evlenmesine; hayata başlarken attığı her adımda yanında olacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isimleri tek tek okunarak sahneye gelen AK Parti Manisa milletvekili adaylarını vatandaşlara tanıttı. (DHA)