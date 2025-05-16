Erdoğan, Tiran'da zirvenin logosu yıldıza imza attı

Erdoğan, Tiran'da zirvenin logosu yıldıza imza attı
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- Erdoğan, Tiran'da zirvenin logosu yıldıza imza attı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi öncesi zirvenin logosu olan yıldıza imza attı.

- Erdoğan, Tiran'da zirvenin logosu yıldıza imza attı

TİRAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi öncesi zirvenin logosu olan yıldıza imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılıyor. Opera Binası'nda yapılan karşılama töreninin ardından liderler ile aile fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafının ardından zirvenin genel oturumunun gerçekleştirileceği Avrupa Evi'ne geçti. Erdoğan, zirveye katılan diğer liderlerle birlikte zirve başlamadan önce zirvenin logosu olan yıldıza imza attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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