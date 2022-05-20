Erdoğan: Terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINI GÖRÜŞME İMKANIMIZ OLACAK"

" Ypg'Yİ NİYE TERÖR ÖRGÜTÜ KABUL ETMİYORSUNUZ"

"BUNU İSVEÇ İÇİN DE FİNLANDİYA İÇİN DE DÜŞÜNÜYORUM"

Demirören Haber Ajansı / Güncel