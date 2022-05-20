ERDOĞAN: TERÖR ÖRGÜTLERİNİN NATO'YA GİRMESİNE EVET DİYEMEYİZ - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINI GÖRÜŞME İMKANIMIZ OLACAK"

" Ypg'Yİ NİYE TERÖR ÖRGÜTÜ KABUL ETMİYORSUNUZ"

"BUNU İSVEÇ İÇİN DE FİNLANDİYA İÇİN DE DÜŞÜNÜYORUM"

Tabi bu görüşmeleri aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya devam edeceğiz. Ama açık ve net söylediğimiz nedir; her şeyden önce bu terör örgütlerinin bütün belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre ve bunun mağduru da biz olduğumuza göre; lütfen NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz. Bunu İsveç için de Finlandiya için de düşünüyorum. AB üyesi ülkelerin birçoğu bırakın bu terör örgütlerini kabul etmeyi kendi parlamentolarında konuşma yaptırıyorlar, yer veriyorlar, silah, mühimmat temini yapıyorlar. Biz bunları görüyoruz biliyoruz. Kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel