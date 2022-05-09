Erdoğan: Suriye'den, Savaştan Çıkıp Ülkemize Sığınan Bu Kardeşlerimize Sonuna Kadar Sahip Çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunun en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir, ensar nedir, bunu anlamayan, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Suriye'den, savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız… Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler. Ama biz, onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün yapılan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Dokuz dalda ödülleri takdim edilen iş, akademi ve basın dünyamızın değerli temsilcilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Hangi alanda olursa olsun başarının kendisi kadar o başarının arkasındaki emeğin de takdir edilmesi lazım. Kimi muhalefet aktörleriyle mandacı ekonomistlerin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bir dönemde bu yaklaşım çok daha önemlidir. İstisnai örnekler üzerinden kötümser bir tablo çizmeye çalışan şeamet (uğursuzluk) tellallarına verilen en güzel cevap, az önce ödül alan kardeşlerimizdir.

"KİM NE DERSE DESİN KENDİSİNİ SÜREKLİ GELİŞTİREN İŞ DÜNYAMIZIN YOLU AÇIKTIR"

Türk girişimcilik ekosisteminden çıkan filiz işletmeler, pek çok gelişmiş ülkeye teknoloji ihraç eder hale geldi. Fabrikalarımız, çoğu zaman üç vardiya çalışarak siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. İstihdamda 30 milyonun üstüne çıktık. Sanayi üretimimiz ve ihracatımız her ay rekorlar kırarak yükseliyor. Nisan ayı itibariyle ihracatımız 240 milyar doları aştı. Türkiye'yi ve reel ekonomiyi yakından takip eden herkes, muhalefetin yalanları ile sokak tiyatrolarının ötesindeki bu fotoğrafı çok net görüyor. Kim ne derse desin, kendisini sürekli geliştiren iş dünyamızın yolu açıktır. Vizyoner, çalışkan, millet ve memleket sevdalısı iş adamlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Başlatmış olduğumuz teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımızı yeni alanlara teşmil ederek bütün bu alanlara kilitlenmiş vaziyetteyiz. AR-GE'sini ve üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz, diğer bir deyişle yerlileştireceğimiz 919 yüksek teknolojili ürün belirledik. Bu projeler için 3,5 milyar lira sabit yatırım ile 161 milyon lira araştırma-geliştirme harcaması yapılacak. Böylece Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı yerine üreticisi haline getirmeyi sizlerin de desteğiyle adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz.

"HER DÖNEMDE MÜSİAD MİLLETİN VE MİLLİ İRADENİN YANINDA SAF TUTMUŞTUR"

Bugün, MÜSİAD'ın kuruluşunun 32. yılına kavuşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz. MÜSİAD'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. MÜSİAD, iş adamı örgütlerimiz içerisinde özgün bir konuma sahiptir. 28 Şubat'ın sermayenin renklere ayrıldığı karanlık günlerinden vesayetin yeniden hortlatılma çabalarına, Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarındaki sokak terörüne, 17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe girişimine ve Türkiye'nin ekonomik, siyasi bağımsızlığı hedef alan saldırılara kadar her dönemde MÜSİAD, milletin ve milli iradenin yanında saf tutmuştur.

"SURİYE'DEN, SAVAŞTAN ÇIKIP ÜLKEMİZE SIĞINAN BU KARDEŞLERİMİZE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Dürüstlüğünüz ve güvenirliliğinizle dünyanın bir ucunda milletimizi en güzel şekilde temsil ettiniz. İşte Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi briket evlerde 600-650 evin inşa edilmesi sizin attığınız bu güzel adımlardan bir tanesidir. Hedef, en az 100 bin briket evi orada inşa etmek. Birilerinin, kalkıp ülkemize hicret eden, ama Suriye, ama Afganistan, Irak, İran fark etmiyor… Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunun en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir, ensar nedir, bunu anlamayan, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Suriye'den, savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal, siz ne derseniz deyin, biz oradayız. Bu konutları da onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler. Ama biz, onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız, bunu da bilesin. Birileri çıkmış, durmadan laf salatası yapıyor. Biz, kapımız açık onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin eline, kucağına atmayacağız. Biz, bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz.

"ENFLASYON ORANI ABD'DE VE ALMANYA'DA SON 40 YILIN, FRANSA'DA SON 36 YILIN, İNGİLTERE'DE SON 30 YILIN, AVRO BÖLGESİNDE SON 25 YILIN ZİRVESİNE ULAŞMIŞTIR"

İnsanlık, son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen koronavirüs salgınını geride bırakırken artçı sarsıntılarıyla mücadelesini sürdürüyor. Özellikle ekonomide arz-talep dengesini altüst ettiğini, küresel ticaretin işleyişini bozduğunu, tedarik zincirinde kırılmalara yol açtığını, emtia ve enerji fiyatlarında ciddi artışlara sebep olduğunu görüyoruz. 2022 Mart ayı itibariyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 600 oranında arttı, yani altı katına çıktı. Benzer fiyat yükselişlerini gıdandan petrole kadar hemen her alanda görmek mümkündür. Katlanarak artan enerji, gıda ve ham madde fiyatları ne yazık ki tüm dünyada enflasyonu körüklüyor. Aşırı yüksek enflasyon, bugün Avrupa ve Amerika bölgesi başta olmak üzere herkesin ortak sorunu haline gelmiştir. Enflasyon oranı, ABD'de ve Almanya'da son 40 yılın, Fransa'da son 36 yılın, İngiltere'de son 30 yılın, avro bölgesinde son 25 yılın zirvesine ulaşmıştır. Elbette tüm bu olumsuz gelişmelerden küresel ekonominin bir parçası olan Türk ekonomisi de ister istemez etkileniyor. Bir de kur baskısı ve rasyonalitenden uzak fiyatlandırma alışkanlığıyla mücadele ediyoruz. Bilhassa artan enerji ve ham madde maliyetlerinin sanayicilerimiz üzerinde ciddi baskı oluşturduğunun farkındayız. Enerji fakiri olan bir ülke Türkiye; buna rağmen kullanıcılara yansıyan fiyat bakımından Avrupa dahil en düşük enerji maliyeti Türkiye'dedir.

Bu süreçteki temel önceliğimiz, insanımızın işini, aşını, can ve mal emniyetini garanti etmektir. Vatandaşımızın özellikle belini büken fahiş artışların bir kısmının ekonomik gerçeklerle bağlantısı bulunmadığını da elbette biliyoruz. Bugün kabine toplantımız var, bu meseleleri tekrar konuşacak, tartışacak, hukuki ve idari anlamda alınması gereken idari önlemler varsa bunlarla ilgili adımlarımız süratle hayata geçireceğiz."