Erdoğan: 'Sizler Ne Soğana Ne Patatese, Evelallah Liderinizi Kurban Etmezsiniz'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da yurttaşlara seslenirken “Giresun, dün Pontus çetelerine bu vatan topraklarını dar etmiştir. İnanıyorum ki Giresun, bugün de Kandil’in şakşakçılarına, FETÖ’nün haşhaşilerine vatan topraklarını dar edecek. Ben biliyorum. Evelallah. Sizler ne soğana ne patatese, evelallah liderinizi kurban etmezsiniz” dedi. Erdoğan, “Çarşıda, pazarda yaşanan bütün pahalılıkları yine biz aşarız. Ama görüyorsunuz, enflasyon her ay biraz daha düşüyor. Yüzde 64’ten önce yüzde 50’ye, ardından geçtiğimiz ay itibariyle yüzde 43’e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da yurttaşlara seslenirken "Giresun, dün Pontus çetelerine bu vatan topraklarını dar etmiştir. İnanıyorum ki Giresun, bugün de Kandil'in şakşakçılarına, FETÖ'nün haşhaşilerine vatan topraklarını dar edecek. Ben biliyorum. Evelallah. Sizler ne soğana ne patatese, evelallah liderinizi kurban etmezsiniz" dedi. Erdoğan, "Çarşıda, pazarda yaşanan bütün pahalılıkları yine biz aşarız. Ama görüyorsunuz, enflasyon her ay biraz daha düşüyor. Yüzde 64'ten önce yüzde 50'ye, ardından geçtiğimiz ay itibariyle yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Giresun'da miting düzenledi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"SİZLER NE SOĞANA NE PATATESE, EVELALLAH LİDERİNİZİ KURBAN ETMEZSİNİZ"

"Giresun, dün Pontus çetelerine bu vatan topraklarını dar etmiştir. İnanıyorum ki Giresun, bugün de Kandil'in şakşakçılarına, FETÖ'nün haşhaşilerine vatan topraklarını dar edecek. Ben biliyorum. Evelallah. Sizler ne soğana ne patatese, evelallah liderinizi kurban etmezsiniz.

14 Mayıs'ta sadece sizin oy kullanmanız yeterli değil. Bununla beraber, en az bir komşunuzu, eşinizi, dostunuzu sandığa götürerek bize ve Cumhur İttifakı'na oy vermesini sağlamanız lazım. Aksi takdirde ne olur biliyor musunuz? Bizim Irak ve Suriye'de tepelerine bindiğimiz, nefes alamaz hale getirdiğimiz teröristler var ya işte onlar gelir, yeniden bu ülkenin başına musallat olur. Sadece ülkemizi değil, milletimizin inancına, değerlerine saldıran FETÖ'cü hainler var ya işte onlar gelir, yeniden çocuklarınızı ellerinizden alır. Zorlu bir mücadelenin ardından ayaklarını ülkemizden kestiğimiz emperyalistler var ya işte onlar gelir, bizi yeniden kendilerine bağımlı kılar. Bunu nasıl mı yaparlar? Karadeniz'de bulduğumuz gazın vanasını kapatırlar. Gabar'da bulduğumuz petrolün çıktığı kuyuların üzerine, geçmişte olduğu gibi beton dökerler. Sınırlarımızın ötesinden başlattığımız güvenlik bariyerlerimizi yıkıp şehirlerimizi yeniden kana ve ateşe boğarlar. Kardeşlerim, bunu yaptılar mı? ya Diyarbakır'da, şu anda cezaevinde olan Selo var ya, Selo, oradaki Kürt kardeşlerimi sokağa döktü, arabalarla üzerlerinden geçtiler. Şimdi ne diyor bunlar, bay bay Kemal? Bay bay Kemal, 'Gelince onu çıkaracağız. 'Selo ne yaptı' diyor. Hale bak ya. Daha ne yapacak? 51 tane Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler.

"KÜRT KARDEŞLERİMİ ÇOK ALDATTILAR. HALA DA ALDATIYORLAR"

Benim Giresunlu kardeşlerim bunların önünü açar mı? Ama Kürt kardeşlerim, bu Kandil'dekilere bakıp da sakın ha yanlış yola gitmesinler. Şimdi Van'a gideceğim, Van'daki konuşmamda da bunları orada işleyeceğiz. Çünkü Kürt kardeşlerimi çok aldattılar. Hala da aldatıyorlar. Öyleyse bu oyunu 14 Mayıs'ta bozmaya var mıyız? Ben, size inanıyorum. Savunma sanayiindeki işe yarar ürünlerimize el koyacaklarmış. Bütün çalışmaları akamete uğratacaklarmış. İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'ndaki Teknofest'i hazmedebildiler mi? Şimdiden, aynı yeri Amerikalı şirketlere devretme sözü veriyorlarmış. ya sizin Amerika'dan görüştüğünüz o kişilerle ben 15 sene önce görüştüm.

Ekonomide büyük mücadeleler ve fedakarlıklar sonunda kurduğumuz yerli ve milli modeli yıkıp ülkemizi tekrar tefecilerin at koşturduğu bir yer haline getirirler. İngiltere'den, Londra'dan tefeciler bunlara 300 milyar dolar verecekmiş. İnanıyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi?

Fındığa 4 dolar zam verecekmiş. Ula bugüne kadar neredeydiniz? Niye bugüne kadar vermediniz? Çayı görse anlamaz, fındığı görse tanımaz. Ama bol bol yalanı söyler. Bu konuda üzerine yok. Allah bunlara fırsat vermesin.

"ENFLASYON HER AY BİRAZ DAHA DÜŞÜYOR. YÜZDE 64'TEN ÖNCE YÜZDE 50'YE, ARDINDAN GEÇTİĞİMİZ AY İTİBARİYLE YÜZDE 43'E İNDİ"

Çarşıda, pazarda yaşanan bütün pahalılıkları yine biz aşarız. Ama görüyorsunuz, enflasyon her ay biraz daha düşüyor. Yüzde 64'ten önce yüzde 50'ye, ardından geçtiğimiz ay itibariyle yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek.

Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarında yaptığımız iyileştirmelerle birlikte refah kaybını telafi ediyoruz. İnşallah temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız.

Sadece Giresun-Ordu Havalimanı, Giresunlu ve Ordulu kardeşlerime de yeter mi? Nereden nerelere geldik. Bu ülkenin eğitimden sağlığa her alanda hizmet standartlarını en yükseğe biz çıkardık mı? Çıkardık. Bu ülkenin sanayi ve teknoloji eksikliklerini biz telafi ettik mi? Bu ülkenin nice kuşaklarının özlemle beklediği hak ve özgürlük taleplerini biz karşıladık mı? Bu özlemin en somut örneği olan Ayasofya'yı yeniden ibadete açtık mı?

"BAY BAY KEMAL'İN SİZİ, PARTİNİZİ, GENEL BAŞKANI'NIZI, İNANDIĞINIZ TÜM DEĞERLERİ BÖYLESİNE PERVASIZCA İSTİSKAL ETMESİNE DAHA NE KADAR SABREDECEKSİNİZ"

Bay bay Kemal geçen buraya da uğramış galiba. Kaç kişi vardı? Ama asıl dersi ne zaman vereceğiz? 14 Mayıs'ta. İşte tüm bunları başarmış bir yönetim olarak, mevcut sıkıntıları da yine biz gidereceğiz. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Şimdi buradan İYİ Partili, Saadet Partili kardeşlerime sesleniyorum. Bay bay Kemal'in sizi, partinizi, Genel Başkanı'nızı, inandığınız tüm değerleri böylesine pervasızca istiskal etmesine daha ne kadar sabredeceksiniz? CHP içindeki gerçekten cumhuriyetçi, gerçekten Gazi Mustafa Kemal'in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini de biliyoruz. Bunun için de diyoruz ki bizim davamız, ülkemizin kazanımlarını daha da ileriye taşıma, evlatlarımıza aydınlık gelecek miras bırakma davasıdır. Bu davanın muhatabı, 85 milyonun tamamıdır. Dolayısıyla 85 milyonun her birinin, bu dava içinde, bu dava safında yeri vardır.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk denize dolguyla inşa edilen havalimanını malum kazandırdık. Havalimanımızın yolcu trafiği ne biliyor musunuz? Geçtiğimiz yıl 809 bini geçti. Nereden nereye.

Şimdi bana diyorlar ki 'Ya sen bu bay bay Kemal ile niye bu kadar uğraşıyorsun?' ya adam hep yalan söylüyor, nasıl uğraşmayayım? Hiç olmazsa belki doğru konuşmaya başlar. Geçen buraya uğramış, Giresun'a uğraşmış, yalanı söylemiş gene. Aslında bizim bu zatın da masasındakilerin de şahıslarıyla bir derdimiz yok.

"BİZ, LGBT'YE KARŞIYIZ"

Biz, LGBT'ci değiliz. Biz, LGBT'ye karşıyız. CHP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, HDP LGBT'ci. O masanın etrafındaki olanların LGBT'ye karşı olduğunu duydunuz mu? Cumhur İttifakı olarak biz, LGBT'ye karşıyız. Çünkü bizim için aile kutsaldır. Ailemize laf ettirmeyiz.

İşte karşımızdakilerin durumu bu. Gerçi haklarını yemeyelim; hep birlikte uğraşıp, didinip, 40 günde elleriyle kalp yapmayı öğrendiler. Biz ise bırakınız 21 yılı, sadece son 40 günde ülkemize ve şehirlerimize yaptıklarımızı anlatmakla bitiremiyoruz. Karadeniz gazını mı sayalım? Evlerinize gelen doğal gaz faturalarının altındaki notu gördünüz değil mi? Bu ay doğal gaz tamamen ücretsiz. Londra'daki tefecilerden gelmiyor, Karadeniz'in doğal gazı bu. Bundan sonra bir yıl boyunca da 25 metreküplük kullanımınız faturanızdan düşürülmeye devam edecek. Daha doğal gaz sevincini, heyecanını yaşamadan Gabar'daki petrol müjdemizi sizlerle paylaştık. Yıllık tüketimimizin 10'da birini tek başına karşılayan bu haber, sadece bir sahadaki keşiftir."