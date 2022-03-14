Erdoğan-Scholz ortak basın toplantısı - Soru-cevap (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan-Scholz ortak basın toplantısı - Soru-cevap (2)

AA - Mesut Tankulu - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'ün konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'ün konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Erdoğan-Scholz ortak basın toplantısı - Soru-cevap (2)

Erdoğan-Scholz ortak basın toplantısı - Soru-cevap (2)

Erdoğan-Scholz ortak basın toplantısı - Soru-cevap (2)

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Almanya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title