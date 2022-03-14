Erdoğan-Scholz ortak basın toplantısı - Soru-cevap (1)
AA - Mesut Tankulu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'ün konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'ün konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.