Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanını Açtı, Hemşerilerine Seslendi: 'Bu Uçaklar Boş Gidip Gelirse Ne Rizeliye Ne Artvinliye Yakışır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize- Artvin Havalimanı açılışında "Gerçekten gurur verici bir eser oldu. Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Buradan Rizeli, Artvinli hemşerilerime sesleniyorum. Bu uçaklar boş gidip gelirse tabii ne Rizeliye ne Artvinliye yakışır. Gerek uçak sayısı gerekse bütün bu maliyetler bir şeyi ortaya koyuyor. Demek ki Rizeli hemşerilerim, Artvinli hemşerilerim bu uçakları doldurmalı ki ona göre de bu gidiş gelişler çok daha farklı şekilde devam etsin" dedi. Erdoğan, 'müjde' olarak yaş çay alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, "Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkartıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artış ile kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek" dedi. Üreticiler çay için 9 TL fiyat verilmesini talep ediyordu.

Deniz dolgusu ile yapılan Rize- Artvin Havalimanı bugün açıldı. Açılış törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Yaş çay alım fiyatını da burada açıklayan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

BU UÇAKLAR BOŞ GİDİP GELİRSE NE RİZELİYE NE ARTVİNLİYE YAKIŞIR: Bu havalimanları içerisinde sıfırdan yapmışçasına yenilediğimiz havalimanları da var. Yaklaşık beş yılda 4,4 milyar liralık bir yatırımla tamamlanan Rize- Artvin Havalimanı, 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminali, destek üniteleri ve diğer birimleri ile gerçekten gurur verici bir eser oldu. Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Buradan Rizeli, Artvinli hemşerilerime sesleniyorum. Bu uçaklar boş gidip gelirse tabii ne Rizeliye ne Artvinliye yakışır. Gerek uçak sayısı gerekse bütün bu maliyetler bir şeyi ortaya koyuyor. Demek ki Rizeli hemşerilerim, Artvinli hemşerilerim bu uçakları doldurmalı ki ona göre de bu gidiş gelişler çok daha farklı şekilde devam etsin.

RİZE-ARTVİN BİR UÇAK BİLETİ MESAFESİNDEDİR: Herkese Rize- Artvin bir uçak bileti mesafesindedir. 'Sen orada ben burada. Biraz yakın olalım. Dal ile asma gibi. Birbirini saralım. Gel ha böyle. Gel ha böyle. Bu yana. Bir şey diyeyim sana. Sevdan öldürür beni oy. Kül oldum yana yana.' Artık Rize'de, Artvin'de türküler ayrılık üzerine değil kardeşlik üzerine söylenecek.

ŞEHİTLERİMİZ GELDİ AMA BİZ BİLİYORUZ Kİ ŞÜHEDA FIŞKIRACAK TOPRAĞI ŞÜHEDA: Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu hem iki asırlık kendi tarihi ile hem tüm dost ve kardeşleriyle bölgesi için büyük bir başarı hikayesidir. İçinde hem emperyal güçlerin sömürü düzenine karşı verilen mücadeleyi hem de merhum Akif'in 'gömelim seni tarihe desem sığmazsın' dediği ruhu barındırır. İşte ben karşımda sizleri böyle görüyorum. Bunu Karabağ'da, Libya'da, Gabar, Cudi ve Bestler Deresi'nde tüm terör örgütlerine karşı ispatladınız. Şehitlerimiz geldi ama biz biliyoruz ki şüheda fışkıracak toprağı şüheda. İşte milletimiz önce istiklalini kazanıp yeni devletini kurarak demokrasi ve kalkınma adımlarıyla bugünkü seviyesine gelmiştir.

2023'E BU RUHLA HAZIR MIYIZ: Darbelerle, terör örgütleriyle, uluslararası kumpaslarla oyaladılar. Biz de ülkeye ve millete hizmet ederken aynı yollardan geçtik. Milletimiz senaryoyu çözdüğü için girdiğimiz tüm mücadele bugün olduğu gibi yanımızda yer aldı. Bugün Cumhur İttifakı olarak aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. 2023'e bu ruhla hazır mıyız? Hazırlanıyor muyuz?

TÜRKİYE DÜŞMANLARININ DEĞİRMENİNE SU TAŞIMAYI SİYASET SANANLARIN İHANETLERİNE RAĞMEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ: Türkiye'nin 2023'e ulaşmasını engelleme çabalarını hep birlikte izliyoruz. Ülkemizi büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yabancı düşmanlığı tohumlarını bünyemize ekmek için her türlü ahlaksızlığı sergileyenlere rağmen bu mücadeleyi başarıya ulaşacağız. Buna var mıyız? Sağ olasınız. Yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımayı siyaset sananların gaflet hatta ihanetlerine rağmen bu bayrağı daha yukarı dikmek için yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin asırlık geri kalmışlığının, yoksulluğunun, hak ve özgürlük arayışının dermanını nasıl biz bulmuşsak bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Buna bizden başka kimsenin vizyonu ve projesi en önemlisi niyetleri yok. Tek vaatleri kaos çıkarmak, yıkmak, emperyal düzenlere uydurmak olanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Teneke gürültüsünden öte anlamı olmayan patırtılarıyla gündeme gelmeye çalışanların çaplarını da en iyi sizler biliyorsunuz. Biz milletimizin karşısına eserlerimiz ile çıktık.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATLARINI MÜJDESİNİ DE SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM: Üretim ve istihdam tarafında işler, planladığımız gibi gidiyor. Hayat pahalılığı ile mücadelemizi de bir yandan gelirleri artırarak diğer yandan enflasyonu dizginleyerek sürdürüyoruz. Trabzon'dan bu tarafa olan bölgenin en önemli gelir kaynağı çay üretimidir. Bugün burada 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkartıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artış ile kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek.