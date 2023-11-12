Erdoğan, 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılıyorRiyad'da 8. Olağanüstü İslam Zirvesi başladı

- Erdoğan, Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılıyor

Riyad'da Olağanüstü İslam Zirvesi başladı

RİYAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Gazze konulu 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılıyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad liderler düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. TSİ 12.45 sıralarında havalimanına inen Erdoğan daha sonra zirve alanına hareket etti. Erdoğan, zirve alanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından karşılandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerin liderlerinin yanı sıra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da katıldığı zirvede İsrail'in, Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırıları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması beklenen zirvede İslam aleminin temsilcileri, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunacak.

Esad, 12 yıl sonra ilk kez Arap Birliği Zirvesi'ne katılmıştı

Suriye'nin Arap Birliği üyeliği, ülkede 2011 yılında başlayan iç savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetim karşıtı eylemcilere yönelik baskı ve şiddetli müdahale emri vermesinin ardından askıya alınmıştı. Arap Birliği üyesi 22 ülkenin dışişleri bakanlarının 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlediği toplantıda Suriye'nin birliğe dönmesi yönünde aldıkları kararın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, 10 Mayıs'ta Esad'ı zirveye davet etmişti. Esad, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Mayıs ayında gerçekleştirilen Arap Birliği Zirvesi'ne 12 yıl sonra ilk kez katılmıştı.