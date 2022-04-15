ERDOĞAN RESTORE EDİLEN AYASOFYA FATİH MEDRESESİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından restore edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılış programına katıldı. Açılış törenine Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

"EĞİTİM ÖĞRETİM YUVASI OLARAK HİZMET VERECEKTİR"

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-Erdoğan'ın konuşması

Demirören Haber Ajansı / Güncel