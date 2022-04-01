Erdoğan: Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı söz konusuydu

İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var, Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı sözkonusuydu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan cuma namazı için yine Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi. Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"EV SAHİPLİĞİ YAPABİLECEĞİMİZİ KENDİLERİNE İFADE ETTİK"

"BİR SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Demirören Haber Ajansı / Güncel