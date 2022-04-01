ERDOĞAN: PUTİN'İN DE DAHA ÖNCE OLUMLU YAKLAŞIMI SÖZKONUSUYDU (1)

İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var, Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı sözkonusuydu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan cuma namazı için yine Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi. Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"EV SAHİPLİĞİ YAPABİLECEĞİMİZİ KENDİLERİNE İFADE ETTİK"

"BİR SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL"

İstanbul Boğazı'ında görülen deniz mayınlarına ilişkin ise Erdoğan, "Bunlar imha edildi. Bu konuyla ilgili olarak özellikle Deniz Kuvvetleri'miz ciddi bir çalışmanın, takibin gayreti içerisinde. Şu an için bir sıkıntı söz konusu değil. Bundan sonraki sürece yönelik de başta Savunma Bakanım olmak üzere Deniz Kuvvetleri tüm imkanlarıyla bu süreci takip ediyorlar. Sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan'a cuma namazında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel