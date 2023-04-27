Erdoğan, Putin ile Telefonda Görüştü: 'Rusya-Ukrayna Savaşındaki Gelişmelerin de Değerlendirildiği Görüşmede Erdoğan, Yeni Açılımlar Üzerinde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, “Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, "Rusya- Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan'a; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Hasan Doğan eşlik etti. Görüşme sırasında çekilen fotoğrafı Twitter hesabında paylaşan İbrahim Kalın, "Gayet iyiyiz hamdolsun. Duanızı eksik etmeyin" dedi.

Cumhurbaşkanlığı, görüşme ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne katkıları için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini de iletti."