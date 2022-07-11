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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye'deki sınır-ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurguladı.

Erdoğan ayrıca, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili olarak harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Diğer taraftan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Rusya Politika Güncel Haberler

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