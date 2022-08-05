Erdoğan - Putin görüşmesi; Esad'la dolaylı PKK pazarlığı gündemde mi? - Haberler

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Erdoğan - Putin görüşmesi; Esad'la dolaylı PKK pazarlığı gündemde mi?

Dış politikada bu hafta dünya, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini takip etti.

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Dış politikada bu hafta dünya, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini takip etti. Çin ile gerilime neden olan ve karşılıklı sert açıklamaların yapıldığı Tayvan krizindeki son gelişmeler neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya'nın Soçi kentini ziyaret ederek burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Görüşmede ana başlıklardan biri Ukrayna'dan çıkan tahıl gemilerine ilişkin anlaşma olacak ancak  bunun yanı sıra Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin görüşmeler ile Suriye'de YPG'ye yönelik Rusya'nın tutumunun konuşulması da bekleniyor.

İki liderin görüşmesinde ayrıca Rusya üzerinden, Suriye rejimi ile YPG'nin gündemde olacağı dolaylı bir diyalog yaşanabileceği ifade ediliyor.

Peki Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesinde masada ne var?

Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki son gelişmeler hangi mesajları içeriyor?

Putin, Akkuyu'da gol mü attı?

İki lider arasındaki görüşmede, Esad'la dolaylı PKK pazarlığı gündemde mi?

Türkiye-ABD-Çin üçgeninde Tayvan krizi...

Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurtuluş 'Dış Politika ile İçli Dışlı'da gündemdeki son gelişmeleri yorumladı.

DailyMotion.com / Güncel

Vladimir Putin Tayvan Rusya PKK Güncel Haberler

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