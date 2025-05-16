Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev ile ayaküstü sohbet etti

Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev ile ayaküstü sohbet etti
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- Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev ile ayaküstü sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi için geldiği Tiran'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayaküstü sohbet etti.

- Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev ile ayaküstü sohbet etti

TİRAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi için geldiği Tiran'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayaküstü sohbet etti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta konferans ve diplomatik toplantılara da ev sahipliği yapan ve 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleştirilecek zirvenin yapılacağı Opera Binası'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile sohbet etti. İlk olarak Aliyev'i yanına çağıran Erdoğan, daha sonra Paşinyan'ın da dahil olmasıyla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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