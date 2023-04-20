Erdoğan: "Önümüzdeki Dönemde İklim Kanunu'muzu Meclis'imizden Geçirmiş Olacağız"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu’nda, “2053 Yılı Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 senesine kadarki emisyon azaltma hedefimizi iki katına çıkardık. Önümüzdeki dönemde İklim Kanunu’muzu Meclis’imizden geçirmiş olacağız. 31. BM İklim Konferansı’na ev sahipliğine adaylığımızı da ilan ederek konuya verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizdik” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'nda, "2053 Yılı Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 senesine kadarki emisyon azaltma hedefimizi iki katına çıkardık. Önümüzdeki dönemde İklim Kanunu'muzu Meclis'imizden geçirmiş olacağız. 31. BM İklim Konferansı'na ev sahipliğine adaylığımızı da ilan ederek konuya verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizdik" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na, İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'ndan canlı bağlantı yöntemiyle katıldı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Depremin ardından aynı bölgede meydana gelen sel felaketi, iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle bizleri bir kez daha karşı karşıya bıraktı. Depremin etkilediği şehirlerimizi tarihiyle, kültürüyle, demografisiyle, sanayisiyle, altyapısıyla bir bütün olarak ayağa kaldırıyoruz. Ülkemizi bütün afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ni devreye aldık.

İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen kriziyle mücadelede çözüm, küresel dayanışmadan geçiyor. Bu kapsamda Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde düzenlenen 27'nci Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı'nda, güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı'mızı açıkladık. 2053 Yılı Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 senesine kadarki emisyon azaltma hedefimizi iki katına çıkardık. Önümüzdeki dönemde İklim Kanunu'muzu Meclis'imizden geçirmiş olacağız. 31. BM İklim Konferansı'na ev sahipliğine adaylığımızı da ilan ederek konuya verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizdik. Sadece karbon emisyonlarının azaltılmasına odaklanmıyor, küresel ısınmaya sebep olan diğer sera gazlarına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu kapsamda, hidroflorokarbon emisyonlarının kademeli olarak azaltılması için Ulusal Strateji Belgemizi 2024 yılına kadar hazırlayacağız.

"TÜRKİYE, BM BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ'NİN 16. TARAFLAR KONFERANSI'NA 2024 YILINDA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

Türkiye, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na 2024 yılında ev sahipliği yapacak, bu şekilde sözleşmenin dönem başkanlığını 2 yıl süreyle üstlenecektir. Ortak evimiz dünyanın geleceği için yeşil dönüşüme yönelik çabalarımız da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğumuz elektrikli otomobilimiz TOGG'u da bu hedefimizin bir parçası olarak görüyoruz. Yenilenebilir enerji kapasitemizi, toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 55'e çıkardık. Bu bakımdan dünyada 12'nci ve Avrupa'da 5'inci sırada yer alıyoruz. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupa'da 2'nci sırada bulunuyoruz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında attığımız adımlar sayesinde yıllık 90 milyon ton karbon eş değeri sera gazı emisyonu engellenmiştir. Hidrojen teknolojileri stratejimizi ve yol haritamızı bu yılın başında yayımladık. Türkiye olarak, tüm çevre sorunlarının sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm odaklı çözümü için çaba göstermeye devam edeceğiz."