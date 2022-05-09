Erdoğan: Onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz (2)

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen, ekonomik ve toplumsal açıdan Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunan kişi ve kuruluşların ödüllendirildiği " Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni" Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

ÜLKEMİZE SIĞINAN KARDEŞLERİMİZE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ

FİYAT OYUNLARINA VATANDAŞLARIMIZI KURBAN ETMEYECEĞİZ

Öte yandan törenin açılış konuşmasını MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı yaptı. Törende, 9 kategoride ödüller verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da 'Türkiye'nin Gücü Özel Ödülü' takdim edildi. Erdoğan, törenin ana sponsoru Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'e de hediye takdim etti.