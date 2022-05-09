ERDOĞAN: ONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ (2)

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen, ekonomik ve toplumsal açıdan Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunan kişi ve kuruluşların ödüllendirildiği " Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni" Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

ÜLKEMİZE SIĞINAN KARDEŞLERİMİZE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ

FİYAT OYUNLARINA VATANDAŞLARIMIZI KURBAN ETMEYECEĞİZ

"Olumsuz küresel ekonomik görünüm Ukrayna ve Rusya arasında sıcak çatışmaların başlamasıyla daha da kötüleşti. Örneğin 2022 mart ayı itibariyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 600 oranında arttı. Yani 6 katına çıktı. Benzer fiyat yükselişlerini gıdadan petrole, nalbur fiyatlarından ara mamullere kadar her alanda görmek mümkün. Enerji, gıda ve ham madde fiyatları tüm dünyada enflasyonu körüklüyor. Aşırı yüksek enflasyon bugün Avrupa ve Amerika bölgesi başta olmak üzere herkesin ortak sorunu haline geldi. Enflasyon oranı Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da son 40 yılın Fransa'da son 36 yılın, İngiltere'de son 30 yılın zirvesine ulaşmıştır. Dahası birçok ülkede üretim yavaşlamakta, istihdam düşmekte, iç talep zayıflarken bütçe açıkları ve kamu borçluluğu rekora koşmaktadır. Bu olumsuz gelişmelerden küresel ekonominin bir parçası olan Türk ekonomisi de ister istemez etkileniyor. Üstelik biz bir de kur baskısı ve eskiden beri en önemli sorunumuz olan rasyonaliteden uzak fiyatlandırma alışkanlığı ile mücadele ediyoruz. Artan enerji ve ham madde maliyetlerinin sanayicilerimiz üzerinde ciddi baskı oluşturduğunun farkındayız. Aynı şekilde piyasa fiyatlarında oluşan şişmenin de temel bahanesi petrol ve enerji fiyatlarındaki aşırı dalgalanmadır. Enerji fakiri olan bir ülke Türkiye. Buna rağmen kullanıcılara yansıyan fiyat bakımından Avrupa dahil en düşük enerji maliyeti Türkiye'dedir. Kendi kaynaklarımızdan enerji üretimini de teşvik ediyoruz. Muhalefetin sabotajlarına rağmen nükleer güç santrallerimizi devreye almak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Akkuyu devam ediyor. İnşallah nükleer güç santralimiz olarak Akkuyu 2023 sonuna kadar inşallah bitireceğiz. Durmak yok yola devam ediyoruz ama birileri de sadece boş boş konuşup duruyor" diye konuştu.

Öte yandan törenin açılış konuşmasını MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı yaptı. Törende, 9 kategoride ödüller verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da 'Türkiye'nin Gücü Özel Ödülü' takdim edildi. Erdoğan, törenin ana sponsoru Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'e de hediye takdim etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel