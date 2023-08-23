Erdoğan: Neyi taahhüt ettiysek yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar yaptığımız 6 kabine toplantımızın tamamında ana gündem maddemiz ekonomi ile birlikte hep deprem bölgesiydi. Devletimiz ve milletimizle ile sırt sırta vererek depremin izlerini ortadan kaldırıyor, meydanlarda neyi taahhüt ettiysek yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne Canlı Bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında dünden beri yangınla mücadele eden Çanakkaleli ve Bursalı vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Tarım ve Orman Bakanımızın koordinesinde 8 uçak, 26 helikopter, 296 arazöz ve iş makinesinin yanı sıra 1328 personel ile yangına müdahale ediliyor. 800'ü ormanlık olmak üzere toplam 1500 hektar alanın etkilendiği alanın can kaybına yol açmaması için gerekli tüm tedbirler alındı. Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yangının yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede de kontrol altına alacağız. Ülkemizdeki yangınların yüzde 90'ınından fazlası maalesef insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. İhmalkarlık veya özensizlik çok büyük felaketlerin yaşanmasına neden oluyor. Buradan tüm vatandaşlarımı hava sıcaklıklarının 40 ile 50 dereceler arasında seyrettiği bu yaz günlerinde daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Türkiye'nin başına gelen her sıkıntılı durumu ellerini ovuşturarak izleyenleri size, milletimizin vicdanına havale ediyorum" dedi.

'HÜKÜMETİMİZİ KURDUKTAN SONRA ÇALIŞMALARIMIZI DAHA DA HIZLANDIRDIK'

Erdoğan, depremin üzerinden yaklaşık 200 gün geçmesine rağmen kayıpların acısının halen yürekleri yaktığını belirterek şunları söyledi:

"Toprağa verdiğimiz 50 bini aşkın canımızın hiçbirini unutmadık, unutmayacağız. Yaşadığımız felaket ne kadar büyükse yaraları sarma irademiz de aynı ölçüde güçlüdür. Asrın felaketi karşısında ne 6 Şubat'ta ne de o günden bu yana geçen sürede asla umutsuzluğa kapılmadık. Devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını deprem bölgemizin yeniden inşası ve depremzedelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçirdik. Farklı zamanlarda deprem bölgesine yaptığımız ziyaretlerle süreci yakından takip ettik. Türkiye gündemini 3 ay boyunca meşgul eden seçime rağmen bizim gözümüz ve kulağımız hep deprem bölgesinde oldu. 18 ve 28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkıp hükümetimizi kurduktan sonra ise çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Bugüne kadar yaptığımız 6 kabine toplantımızın tamamında ana gündem maddemiz ekonomi ile birlikte hep deprem bölgesiydi. Devletimiz ve milletimizle ile sırt sırta vererek depremin izlerini ortadan kaldırıyor, meydanlarda neyi taahhüt ettiysek yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz."

'HEMEN HER HAFTA BİNLERCE KONUT VE İŞ YERİNİN TEMELİNİ ATIYORUZ'

Erdoğan, bir önceki kabine toplantısında söz verdikleri üzere 15 Ağustos itibari ile çadırlarda kalan hak sahibi vatandaşların konteynerlere yerleşmesini sağladıklarını ifade ederek, "Kira ve taşınma yardımlarından diğer destek ve hizmetlerimize kadar ihtiyaç duydukları her konuda afetlerimizin yanındayız. Sadece AFAD vasıtasıyla deprem bölgesine 79 milyar liranın üzerinde kaynak aktardık. Deprem bölgesinden gençlerimize yönelik Türk Hava Yollarımız (THY) tarafından 1000 kişilik kontenjan ayrıldı. Bunun dışında daha pek çok alanda devletimizin imkanlarını depremzedelerimiz için seferber ettik. Birileri sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret ederken biz şehirlerimizin yeniden inşasını hızlandıracak farklı projeleri devreye alıyoruz. 'Yerinde dönüşüm projemiz' bunlardan birisidir. Vatandaşlarımızın da çok yoğun ilgi gösterdiği bu projemize başvurular günden güne artıyor. Şehirlerimizin dört bir yanında daha önce temelini attığımız deprem konutları hızla yükseliyor. Hemen her hafta binlerce konut ve iş yerinin temelini atıyoruz" dedi.

'TOPLAM 64 BİN 811 KONUTUN İNŞASINI PLANLADIK'

Erdoğan, önceki hafta Kahramanmaraş'ta devletin ve hayırseverlerin katkısıyla yapılacak 9 bin 74 konut ile 231 iş yerinin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Bugün de Adıyaman'ın inşa ve ihyasına katkı sunuyoruz. 6 Şubat'ta en fazla zarar gören illerimizin biri de Adıyaman idi. İlk depremden birkaç saat sonra meydana gelen 2'nci depremin merkez üssü Elbistan idi. 7.6 büyüklüğündeki bu deprem Adıyaman genelinde çok ciddi yıkıma yol açtı. Şehrimizde 64 bin 811 konut kullanılamaz hale geldi. Adıyamanlı kardeşlerimizle olan daha önceki buluşmalarımızda 'Yıkılanın yerine daha iyisini, daha dayanıklısını yapacağız' demiştik. Bu kapsamda Adıyaman'da 41 bin 171 konut ve 23 bin 640 köy evi olmak üzere toplam 64 bin 811 konutun inşasını planladık. Halihazırda Adıyaman'da 26 bin 228 konut, 6 bin 290 köy evi ve 848 ağır olmak üzere toplam 33 bin 366 bağımsız bölümün inşası sürüyor. Adıyaman'ın ulaşım altyapısı ile ilgili ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Besni, Araban, Kahta, Narince, Nissibi, Gölbaşı Adıyaman, Kahta yolları gibi 8 karayolu projemizde çalışmalar devam ediyor. Bugün bu projelerin en önemlilerinden biri olan Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağını hizmete açıyoruz. Ayrıca 8 ayrı noktada toplam 4 bin 559 konut ve 451 iş yerinin temellerini atıyoruz" ifadelerini kullandı.

'GELİN BU AĞIR YÜKÜ KALDIRMAMIZA SİZ DE DESTEK OLUN'

Erdoğan, temeli atılan konutların 1000 tanesinin THY'nin bağışı olup Emlak Konut eliyle inşa edileceğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca Adıyaman Besni'de Merinos'un bağışı ile 1000 konutun daha temelleri atılıyor. Adıyaman Merkez Mara Mahallesi'nde Kayserili hayırseverlerin, Kayseri spor'un bağışlarıyla 250 konut için de ilk kazma vuruluyor. Yine Adıyaman Merkez Örenli Mahallesi Adıyaman Merkez Örenli Mahallesi Mıcır mevkisinde Baykar'ın bağışı ile 349 konutun inşasına başlıyoruz. Bakanlığımızın Mara ve Turgutreis mahallelerinde inşa edeceği 1950 konut, 451 iş yeri ile meydan projemizin inşasını da bugün başlatıyoruz. 'Yerinde Dönüşüm Projemiz' kapsamında ise farklı mahalle ve ilçelerimizde 14 binanın temelini bugün atıyoruz. Konutlarımız deprem yönetmeliğine uygun, güvenli, sıfır atık uyumlu ve iklim dostu olarak inşa edilecek. 6 Şubat'ta asrın afetini yaşayan vatandaşlarımız inşallah yeni evlerinde hiçbir endişe duymadan gönül huzuru ile oturacak. Bu topraklardaki bin yıllık tarihi boyunca nice sıkıntının üstesinden gelmiş, nice saldırıyı püskürtmüş kahraman bir millet olarak inşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağız. İnsanımızı oyunun rengine, meşreb ve kökenine göre ayıran fitne tüccarlarına aldırmadan 85 milyon birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri aşacağız. Bunu da asırlardır olduğu gibi yine el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Buradan bir kez daha spor kulüplerimize ve şirketlerimize depremzedelerimiz için harekete geçme çağrısı yapıyorum. Gelin bu ağır yükü kaldırmamıza siz de destek olun. Gelin bu yardımlaşma ve dayanışma seferberliğinde siz de yerinizi alın."