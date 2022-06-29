Erdoğan, NATO Zirvesi akşam yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesinin ikinci gününde El Prado Müzesi'nde Devlet ve Hükümet Başkanları için "Resmi Olmayan Transatlantik Akşam Yemeği'ne" katıldı.

Erdoğan, salona girişte ABD Başkanı Biden ve Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'nun erkek kardeşi ve iki kez Dünya Ağırsıklet Boks Şampiyonu olan Wladimir Klitschko ile ayak üstü sohbet etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel