Erdoğan; NATO Genel Sekreteri, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı ile Telefonda Görüştü - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin temaslarda bulundu. Erdoğan; Cumhurbaşkanı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüştü.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Andersson ile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusuna ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Stoltenberg, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Değerli Müttefikimiz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO'nun Açık Kapı politikasının önemini ve Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvuruları hakkında konuştuk. Müttefiklerin güvenlik endişelerinin göz önünde bulundurulması ve çözüm için müzakerelerin devam etmesi konusunda hemfikiriz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise Stoltenberg ile görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede; Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını samimi şekilde desteklediğini, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik talebine dair meselenin ise bu iki ülkenin Türkiye'nin hayati ve milli güvenlik menfaatleriyle ilgili tutumları olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele başta olmak üzere, temel meselelerde Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, bu ülkelerin NATO üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını dile getirdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini belirtti."

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİK BAŞVURUSU ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklaması ise şöyle:

"Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti."

"İSVEÇ'İN TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK SİYASİ, FİNANSAL VE SİLAH DESTEĞİ SON BULMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, görüşmelerinde; İsveç'in NATO üyelik başvurusunu değerlendirdi. İletişim Başkanlığı bu görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin, İsveç'in terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dile getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç'teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı.

"İSVEÇ'İN TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI PAYLAŞTIĞINI ORTAYA KOYAN SOMUT VE CİDDİ ADIMLAR ATMASINI BEKLİYORUZ"

PKK/PYD/YPG'nin DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in, terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ile Irak'taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaştığını ortaya koyan somut ve ciddi adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den Türkiye'ye yönelik terörist tehdit yüzünden gerçekleştirmek zorunda kaldıkları Barış Pınarı Harekatı sonrasında savunma sanayisi alanında İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaların da kaldırılması gerektiğini ifade etti."