Erdoğan: Müttefiklerden teröre karşı net bir tavır bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında NATO'nun iki temel tehditten biri olarak gördüğü terörle mücadeleye dikkat çeken Erdoğan, "Terörle amansız ve amasız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden kararlı ve net bir tavır bekliyoruz" dedi. İsveç'le varılan mutabakat maddelerinde somut ilerlemeler görmeyi temenni ederek şu ifadelere yer verdi: İsveç'in NATO'ya katılımı meselesi gündemimizde yer aldı. Biliyorsunuz zirvenin hemen öncesinde Sayın Genel Sekreter ve İsveç Başbakanı ile üçlü formatta bir araya geldik. Bu toplantımızda ülkemizin beklentilerini, üçlü muhtırada kayıtlı hususları, bugüne kadar İsveç'in taahhütlerini yerine getirme noktasını güncel durumunu değerlendirdik. Yaptığımız ortak açıklamayla İsveç'in üyelik süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde atılacak adımları tespit ettik. Buna göre Üçlü Daimi Ortak Mekanizma'nın yanı sıra İsveç ile bakan düzeyinde kurulmasına karar verilen İkili Güvenlik Mekanizması'yla terörle mücadelede iş birliğini artıracağız. İsveç tüm terör örgütleriyle mücadele başta olmak üzere üçlü muhtırada kayıtlı hususların uygulanmasını içeren bir yol haritası sunacak. Ayrıca İsveç, ülkemizin Avrupa Birliği üyelik sürecine, ekonomimiz açısından önemi haiz Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine ve vize serbestisine birlik üyesi sıfatıyla aktif destek verecek. Türkiye'ye uygulanan özellikle savunma sanayi alanındaki kısıtlamaların kaldırılması noktasında İsveç, üzerine düşeni yapmayı sürdürecek. Bu temel üzerinde yapılacak mütalaalara göre biz de İsveç'in katılımıyla ilgili bir sonraki safhasına geçeceğiz. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçakça saldırı sonrasında İsveç hükümetinin saldırı tasvip etmediklerine dair beyanlarını not ettik. Dünya genelindeki 2 milyar Müslümanı öfkelendiren ve rencide eden nefret suçlarına müsaade edilmemelidir. Bugün Cenevre Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini, dini nefret suçu olarak tanımlayıp kınadı. Söz konusu karardan memnuniyet duyuyoruz. Konsey üyeleri içinde bu tasarıya ret oyu veren ülkelere özgürlük ve insan hakları anlayışını gözden geçirmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. İnsanların kutsallarına saldırmak fikir hürriyeti değil, barbarlıktır, ilkelliktir. Bir nevi terör eylemidir. Sadece İsveç'in değil, İslam düşmanlığının yükseldiği diğer ülkelerin de bu konuda kararlı tedbirler alması gerekiyor. Bu beklentimizi görüşmelerimizde dile getirdik. Elbette İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak merci, milli iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bizim gibi milletvekillerimiz de süreci yakından takip edecektir. İsveç'ten mutabakata varılan maddelerde somut ilerlemeler göreceğimize inanıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel