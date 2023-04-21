Erdoğan: Müjdelerimizle iki bayramı bir arada yaşayacağız -1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda gerçekleşen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada doğal gaz müjdesini paylaşarak erken bayram yaşadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün kentsel dönüşüm müjdelerimizle iki bayramı bir arada yaşayacağız. Bu 7'li masa, Karadeniz gazı için ne diyordu? Hani nerede? Öyle diyorlar mıydı? Bebecan diye birisi var, o ne diyordu, hani nerede? Yahu, Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna burada denizin altına doğalgaz boruları yerleştirildi. Bunu da görmedin mi? Doğal gaz ne zamandan beri Filyos'ta yanıyor, görmedin mi? Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var mühürlü. ya bunlara biz nasıl oldu da bu masaları teslim ettik. Birisini nasıl başbakan yaptık, birisini nasıl oldu da devlet bakanı yaptık. İstifa ederken geldi bizden neler, neler, neler söyledi. Öbürü veda konuşması yaparken neler, neler söyledi. Asıl bunlara ihanetlerinin bedelini 14 Mayıs'ta ödetmeye hazır mıyız? Bunları siyasi mevta olarak gömmeye hazır mıyız? Öyleyse yapmamız gereken ney? Ana kademe çok çalışacağız. Kadın kolları çok çalışacağız, gençler çok çalışacağız. Durmak yok, durmak yok" ifadelerini kullandı.

YAPTIĞIMIZ İŞLERİN AMACI SIKINTILARI KÖKTEN ÇÖZMEKTİR

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