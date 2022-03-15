Erdoğan Müjde İddiasında Doktorlar Meydanlarda
DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye'de 14 Mart Tıp Bayramı'nda, yurtdışına giden hekim sayısının artması üzerine, "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşlarda iyileştirme açıklamasına karşın farklı illerde sağlık personelince protestolar düzenlendi.
Türkiye'de 14 Mart Tıp Bayramı'nda, yurtdışına giden hekim sayısının artması üzerine, "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşlarda iyileştirme açıklamasına karşın farklı illerde sağlık personelince protestolar düzenlendi
DailyMotion.com / Güncel