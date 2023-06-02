Erdoğan, Milletvekili Yemin Töreni İçin Geldiği TBMM'de Resmi Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için geldiği TBMM'de resmi törenle karşılandı.

TBMM'de 28. Dönem başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de; geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti. Burada da Erdoğan'ı, eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu ile milletvekilleri karşıladı. Erdoğan, Bahçeli ve Şentop daha sonra Başkanlık Divanı'nın bulunduğu bölüme gitti. Erdoğan daha sonra yemin törenini izlemek üzere Genel Kurul'a geçti.