Erdoğan: Memur ve emeklilere yüzde 25 zam uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilere verilecek zammı yüzde 25 olarak açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenen Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde yaptığı konuşmada bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirerek memur ve emeklilere yapılacak zam hakkında bilgi verdi.

Açıklanan enflasyon rakamlarına atıfta bulunanErdoğan, "Bugün enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz büyük gerilemenin ilk önemli işaretiyle güne başladık. Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1,18 ve bir önceki yılın Aralık ayına göre de yüzde 64,27 olarak açıklandı. Böylece 2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefinin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık" dedi.

Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlileri ve emeklilerinin Ocak ayından itibaren geçerli, yılın ilk yarısını kapsayan maaş artış oranının yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oranın yüzde 15,4 olarak ortaya çıktığını belirten Erdoğan, "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" diye konuştu.

DHA / HT,BK