Erdoğan, Manisa'da: "Her Bir Vatandaşımızın, Anasının Ak Sütü Gibi Helal Olan Hak ve Özgürlüklerini Dilediği Gibi Yaşayabilmesini Sağladık Mı"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’da yurttaşlara seslenirken “Bizim milletimize en büyük hizmetimiz; Milli Mücadele’nin ardından kurduğumuz yeni devletimizin ayaklarına vurulan tek parti faşizmi ve geri kalmışlık zincirlerini kırdık mı? Bu ülkedeki her bir vatandaşımızın, anasının ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlüklerini dilediği gibi yaşayabilmesini sağladık mı? Her bir vatandaşımızın, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden spora her alanda hakkı olan eserlere, hizmetlere kavuşabilmesini sağladık mı? Her bir vatandaşımızın hem sınırlarımız içinde hem de dünyada güvenle, başı dik şekilde dolaşabilmesini sağladık mı” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, bugün Manisa mitinginde konuştu. Erdoğan, şunları söyledi:

"'NAMAZIN KAZASI VAR, BU SEÇİMİN KAZASI YOK.' DOĞRU: Manisa; 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Manisa; 14 Mayıs'ta, 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Bir delikanlı, ne yazmış; 'Namazın kazası var, bu seçimin kazası yok.' Doğru. Ben inanıyorum ki bu seçimi kazaya bırakmaz. Seçim gününe kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam. Durmak yok, yola devam. Her bir insanımıza yaptıklarımızı anlatacağız.

HER BİR VATANDAŞIMIZIN, ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ DİLEDİĞİ GİBİ YAŞAYABİLMESİNİ SAĞLADIK MI: Bizim milletimize en büyük hizmetimiz; Milli Mücadele'nin ardından kurduğumuz yeni devletimizin ayaklarına vurulan tek parti faşizmi ve geri kalmışlık zincirlerini kırdık mı? Bu ülkedeki her bir vatandaşımızın, anasının ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlüklerini dilediği gibi yaşayabilmesini sağladık mı? Her bir vatandaşımızın, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden spora her alanda hakkı olan eserlere, hizmetlere kavuşabilmesini sağladık mı? Her bir vatandaşımızın hem sınırlarımız içinde hem de dünyada güvenle, başı dik şekilde dolaşabilmesini sağladık mı?

Şimdi yeni bir fırsat, 14 Mayıs. İnşallah milletim bizlere 'yürü' derse biz yine yürüyeceğiz ve bu hizmetlere de devam edeceğiz. Allah göstermesin, bunların eline bu ülke kalırsa ne hale geleceğimizi düşünün. İngiltere'den 300 milyon dolar getirecekmiş. Sevsinler seni bay bay Kemal. Londra tefecilerinin bu kadar kayıp parası mı vardı da sana gönderecekler. Adamın devlet yönetiminden haberi yok.

Yurt içindeki ve yurt dışındaki FETÖ'cüler, milletin ve devletin başına çökmek için boşuna mı seçim gününü bekliyorlar? Türkiye'nin artık kendilerini dinlemediğini söyleyen emperyalistler, boşuna mı ellerindeki mecraları Kılıçdaroğlu'nun, İnce'nin, CHP'nin başını çektiği ittifakın emrine veriyor? Ülkemizi diledikleri gibi soyamayan Londra tefecileri, boşuna mı ümitlerini Kılıçdaroğlu'na bağladı? Haydi, terör örgütleri ve dışarıdaki güçler kendi çıkarları gereği umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağladılar diyelim; bu ülkenin ekmeğini yiyip suyunu içen bazılarına ne oluyor?

MİLLİ İRADEYE SAYGISIZLIKTIR: Bir masa kurmuşlar, yedili masa. Maşallah. Önce altı kişiydi, sonra HDP'yi dahil ederek yedi oldular. Yedi kişi kurbanda bir danaya girse tamam da ülkenin yönetiminde aynı şeyi yapmaya kalkmak, milli iradeye saygısızlıktır. Türkiye, geçmişte ikili, üçlü, dörtlü koalisyonları bile kaldıramayıp krizler yaşadı.

TOGG İÇİN 0,99 ORAN İLE KREDİ: Kamu bankalarımız, TOGG için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında, 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracaklar. TOGG satışlarını bu şekilde yapacaklar. Bugün ben de Gemlik'te TOGG'u kullandım tekrar. Gemlikliler, Bursalılar bizi bırakmadılar.

Buradan, CHP'ye ve onunla birlikte hareket eden diğer partilere gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Kendinizin ve evladınızın geleceğini bu yedili kavga masasına emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini, huzurun, akıbetini, kendi deyimleri ile bu kumar masasına emanet eder misiniz? Bakkala süt almaya bile göndermeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız. Manisa'nın tercihinin bizden yana yapacağından şüphe duymuyorum."