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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, yeni emir Şeyh Meşal'e taziye dileklerini iletti.

Görüşmede, Türkiye ile Kuveyt'in ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal'e yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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