Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan: Kraliçe 2. Elizabeth'in Vefatını Üzüntüyle Öğrendim. Kraliyet Ailesi ile Dost ve Müttefik Birleşik Krallık Halkına Taziyelerimi Sunuyorum

Güncel Haberler

Erdoğan: Kraliçe 2. Elizabeth'in Vefatını Üzüntüyle Öğrendim. Kraliyet Ailesi ile Dost ve Müttefik Birleşik Krallık Halkına Taziyelerimi Sunuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle bugün sosyal medya hesabında bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Krallık DOST Partisi Güncel Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title