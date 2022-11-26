Erdoğan Konya'da: "Hayvanlara Zulmetme Hakkına Kimse Sahip Değildir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’da katıldığı toplu açılış töreninde; Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvana yönelik şiddet görüntüleri ile ilgili olarak “Görevli iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki biz de üzüntüyle takip ettik... Hayvanlara zulmetme hakkına kim nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri, uygulamaları hayata geçirmiş bir yönetim olarak, aksi yönde hiçbir davranışa rıza gösteremeyiz” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da katıldığı toplu açılış töreninde; Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvana yönelik şiddet görüntüleri ile ilgili olarak "Görevli iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki biz de üzüntüyle takip ettik... Hayvanlara zulmetme hakkına kim nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri, uygulamaları hayata geçirmiş bir yönetim olarak, aksi yönde hiçbir davranışa rıza gösteremeyiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Konya Mevlana Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada şunları söyledi:

"MUSLUK AÇMIYORUZ"

"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen üç askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız. Milletimizin özeti Konyalılara husumet besleyenler ya kendi köklerinden kopmuş mankurtlardır ya da başka kökleri sulayan riyakarlardır. Biz ilk gençlik yıllarımızdan beri bu şehirle beraber yol yürümekten şeref duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Sanayinin şehri Konya'ya ASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz dünya çapında üretim yapacak silah sistemleri fabrikasının resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz. Bu fabrikamız, uzaktan kumandalı silah sitemleri başta olmak üzere, her türlü çap ve kalibredeki silah üretimiyle ülkemize savunma sanayiinde çok üstün özellikler kazandıran bir tesistir. Laf değil, icraat. Musluk açmıyoruz dikkat edin. Hani birileri musluk açıyor ya. Musluk değil, görüyorsunuz. Önümüzdeki yıl 7 ilçemizi, sonraki yıl da kalan tüm ilçelerimizi doğalgaza kavuşturuyoruz.

"ONLARDAN ELBETTE İSTİFADE EDECEĞİZ AMA ASLA ZULMETMEYECEĞİZ, EZİYET ETMEYECEĞİZ, KÖTÜ DAVRANMAYACAĞIZ"

Geçtiğimiz günlerde, aslında ülkemizin en modern tesisi, burası çok hassas, ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum, belediyemizin hayvan barınağında orada görevli iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki biz de üzüntüyle takip ettik. Haklarında hemen adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Onlardan elbette istifade edeceğiz ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Hayvanlara zulmetme hakkına kim nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri, uygulamaları hayata geçirmiş bir yönetim olarak, aksi yönde hiçbir davranışa rıza gösteremeyiz. Bu konunun da yakın takipçisi olacağımızdan tüm merkez karar yönetim üyelerim, milletvekili arkadaşlarım, kimse bundan şüphe etmesin.

Bugüne kadar Konya'ya kazandırdığımız kamu yatırımı ne biliyor musunuz? Medya, bunları iyi yazın. Ekranları başında bizi izleyen milletim, burayı iyi takip etsin. 80 milyar liralık kamu yatırımını Konya'ya yaptık. 80 milyar. Eğitimde 8 bin 952 adet yeni derslik inşa ettik. 4 yeni üniversite açtık Konya'ya. Gençlik ve sporda 28 bin 137 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 1 stadyum dahil toplam 113 adet spor tesisi inşa ettik. Konyalı çiftçilerimize, yaklaşık 15 milyar liralık tarımsal destek verdik. Buradan, Cihanbeyli, Kulu ve Altınekin ilçelerimize de bir müjde vermek istiyorum. Mavi Tünel'den bu üç ilçemize 25 milyon metreküp ilave su tahsisi yaptık. Bu üç ilçemizin içme suyu sorununu tamamen çözüyoruz. Önümüzdeki ay ihalesini yapıp, hemen inşasına başlıyoruz."

"KONYALI KİME, NE ZAMAN DERS VERECEĞİNİ BİLİR"

Erdoğan konuşmasının ardından canlı bağlantıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bizzat bulunduğu ASELSAN fabrikasının açılış törenine katıldı. Erdoğan canlı bağlantıyla katıldığı viyadük açılış töreninde ise, "Muhteşem bir viyadük. Bu öyle musluk açıp kapamaya benzemez. Anladınız ne demek istediğimi değil mi. Konya ya, Konyalı bilir bu işleri. Kime, ne zaman ders vereceğini de bilir" ifadelerini kullandı.