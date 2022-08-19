Erdoğan: 'Konut ve Kira Fiyatlarındaki Dengesiz Yükselişin Önüne Geçecek Yeni Hamleyi Milletimizle Paylaşacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de; "Önümüzdeki ayın ortasına doğru, konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi milletimizle paylaşacağız. Şimdilik müjdeyi vereceğimiz güne bırakıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Dünyanın dört gözle beklediği Ukrayna tahılının İstanbul Boğazı üzerinden taşınması törenine şahitlik ettik. Eğitimden kültüre sanata, uluslararası etkinliklerden milli bayramlara kadar ülkemize ve şehrimize değer katan her anından İstanbul'la birlikte olduk, birlikte oluyoruz. Az önce sordum 'şu anda resmi rakam nedir' dediler ki '60 bin, 70 bin.' Esenler'de şu anda 60-70 bin katılımıyla bu töreni yapıyoruz. Depremin üzerinden 23 yıl geçti ama acısı yüreklerimizde hala ilk günkü gibi tazedir. O felaketin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında kim vardı? Şu anda tabii rahmetli olmuş Ecevit vardı. O afette iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler, tükendiler fakat biz iktidara geldik bütün bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık. Biz söz verdik mi yaparız ve yaptık. Afetleri engellemek beşeri olarak bizim elimizde değil ama afetlerin yıkıcı etkilerine karşı tedbir almak bizim sorumluluğumuzdadır. Büyük bir kentsel dönüşüm başlattık. Amacımız afetlere karşı sağlıksız yapı bırakmamaktı. Hiçbir vatandaşımızı da mağdur etmedik.

"BUGÜNE KADAR 3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK"

Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız artık güvenli binalarıyla huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştular. Özellikle sosyal konut alanında dünyaya örnek olacak bir modeli hayata geçirdik. TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşımızın huzurlu evlerde oturmasını sağladık. Netice itibariyle ülkemizdeki yapılan yüzde 60'ını yani 50 milyon vatandaşımızı afetlere karşı koruma altına aldık.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CHP'DE DİYE BİZ BAKIP SEYREDEMEZDİK"

Depremin, sel baskınlarının, heyelanların bu ülkenin gerçeği olduğunu asla unutmadan insan aklının ve teknolojinin el verdiği her tedbiri alarak rabbimize teslim olacağız. Şimdi ana muhalefet, Antalya'da, Muğla'da yangın oldu, büyükşehir belediyesi onlar da ne yaptınız? Yine biz yaptık. İzmir depremini hatırlayın, İzmir Büyükşehir Belediyesi kimde CHP'de, ne yaptılar; hiçbir şey. Orada bütün o deprem konutlarını ayağa kaldıran biz olduk. Büyükşehir belediyesi CHP'de diye biz bakıp seyredemezdik. Bu işler lafla, yalanla, çarpıtmayla olmaz. Eğer böyle yaparsanız bir felaket gelir hepsini siler süpürür.

"FİKİRTEPE ADETA KANGRENE DÖNÜŞMÜŞ BİR YERDE BİLE 15 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLIYORUZ"

Ne aldanan olacağız ne aldatan, ilkemiz bu. Depreme ve diğer afetlere hazırlık konusunda bu ilkeye kesinlikle bağlıyız. Bay Kemal'in akşam söylediği başka sabah söylediği başka, inanmak mümkün mü? İstanbul'u kentsel dönüşüm projemizin merkezi olarak inşa ettik. Fikirtepe adeta kangrene dönüşmüş bir yerde bile 15 bin konutun dönüşümünü sağlıyoruz. Güngören, Tozkoparan, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa gibi yerlerde çalışmalar hızla sürüyor. Çamlıca camimizin eteklerindeki kirazlı tepede 5 bin konutluk dönüşüm gerçekleşiyor.

"2023'ü HİÇ UNUTMAYALIM"

23 Haziran'ı bir defa 14 Temmuz'u şimdiden unutmayalım, 2023'ü hiç unutmayalım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Esenler Belediyemizin iş birliği ile 60 bin konutluk dev bir dönüşüm projesini burada yükseltiyoruz. Esenler şimdi daha bir başka güzel oluyor, unutmayın daha bir başka güzel. Bu projenin içinde yok yok. Bugün projenin ilk etabını oluşturan yaklaşık 2 bin 100 konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz.

"SEL AFETİ OLUYOR NEREDE BEYEFENDİ, YANGIN VAR NEREDE YİNE AYNI YERDE"

Şu İstanbul'da büyükşehir belediyesi kimde, CHP'de, CHP şu görevi aldı alalı acaba depreme yönelik, konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü? Bu İstanbul'da bende büyükşehir belediye başkanlığı yaptım, şu KİPTAŞ konutlarını yapan bu kardeşiniz oldu. Yok Bodrum'muş, yok bilmem şurasıymış, burasıymış…Sel afeti oluyor nerede beyefendi, yangın var nerede yine aynı yerde. İstanbullu gereken dersin Allah'ın izniyle 2023'te verecek mi?

"KONUT VE KİRA FİYATLARINDAKİ DENGESİZ YÜKSELİŞİN ÖNÜNE GEÇECEK YENİ HAMLEYİ MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

Önümüzdeki ayın ortasına doğru konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi milletimizle paylaşacağız. Şimdilik müjdeyi vereceğimiz güne bırakıyorum.

"TARIM KREDİ KOOPERATİFİ'NDEKİ ALIMLARINIZ YAPIYOR MUSUNUZ? FİYATLARDAN MEMNUN MUSUNUZ?"

Tarım Kredi Kooperatifi'ndeki alımlarınız yapıyor musunuz? Fiyatlardan memnun musunuz? İnşallah Tarım Kredi Kooperatifi'nde artık koyun, kuzu bunların fiyatı ciddi manada düşürüldü, şimdi büyükbaş hayvanlara da geçiyoruz. Diğer ürünler de yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35 gibi indirimler yapmak suretiyle size uygun, ucuz fiyatlarla ürünleri ulaştıracağız. Derdimiz vatandaşa uygun fiyatla ürün vermek."