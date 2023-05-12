Erdoğan: "Kimsenin Hayat Tarzına Müdahale Etmedik. Ne Kadar Aykırı Olursa Olsun Hiçbir Düşünceyi Yasaklamadık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da 3.Gençlik Zirvesi’nde; “Sevgili gençler, ne 40 yıllık siyasi hayatımızda ne de 21 yıllık iktidarlarımız döneminde biz asla bunlar gibi davranmadık. Kimsenin hayat tarzına, yaşam biçimine müdahale etmedik. Ne kadar aykırı olursa olsun hiçbir düşünceyi yasaklamadık. İtibar suikastları ile rakiplerimizi tasfiye etme yoluna gitmedik” dedi. Erdoğan, “O sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler, şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. Çünkü bunların hayatında bu ülke için çivili bir ağaçları yok. Sadece ahlaki olmayan birçok görüntülerle para kazanmaktan başka hiçbir özellikleri yok” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da 3. Gençlik Zirvesi'nde; "Sevgili gençler, ne 40 yıllık siyasi hayatımızda ne de 21 yıllık iktidarlarımız döneminde biz asla bunlar gibi davranmadık. Kimsenin hayat tarzına, yaşam biçimine müdahale etmedik. Ne kadar aykırı olursa olsun hiçbir düşünceyi yasaklamadık. İtibar suikastları ile rakiplerimizi tasfiye etme yoluna gitmedik" dedi. Erdoğan, "O sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler, şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. Çünkü bunların hayatında bu ülke için çivili bir ağaçları yok. Sadece ahlaki olmayan birçok görüntülerle para kazanmaktan başka hiçbir özellikleri yok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan 3. Gençlik Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan burada şöyle konuştu:

"SÖZDE SANATÇI DİYE GEÇİNEN MÜSVEDDELER, ŞİMDİ AYNI ŞEKİLDE HAKARET ETMEYE DEVAM EDİYOR"

"Türkiye Gençlik Zirvesi'nin başarılı geçmesini, ülkemiz, milletimiz ve tüm gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Konuşmamın bundan sonraki kısmına geçmeden, şu muhteşem salonu yapımının şöyle birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Burası, belediye başkanlığım dönemimde yapıldı. Bunun üstünde İstanbul'un o zamanki tek tiyatro salonu vardı. Yanılmıyorsam 150 kişilik salondu. Dedik ki, biz burayı bir yıkacağız, daha mükemmelini, daha büyüğünü yapacağız. ve o zaman sözde sanatçılar başladılar nutuk atmaya, 'Yıkar, yapmaz' dediler. Dedik ki, sadece o değil, bir de İstanbul'un en büyük kongre merkezini yapacağız.

Fakat buralar yapıldıktan sonra da 'Belediye başkanı burayı yaptı. Teşekkür ederiz' falan da diyemediler ha. Şimdi o sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler, şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. Çünkü bunların hayatında bu ülke için çivili bir ağaçları yok.

Sadece ahlaki olmayan birçok görüntülerle para kazanmaktan başka hiçbir özellikleri yok. Şimdi pazara gidiyoruz, onlar ise her türlü yalan, dolan, şunlarla, bunlarla yine hakarete devam ediyorlar. Varsın onlar hakaret etsin. Ama biz, ama biz, şu anda karşımda gördüğüm gençlikle pazara kadar değil, mezara kadar yürüyoruz.

Sizler bizim yanımızda böyle sağlam durdukça kimse bileğimizi bükemez.

"2,5 MİLYONU AŞKIN GENÇ TEKNOFEST'E AKIN ETTİ"

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere gereken desteği vereceğiz. Teknofest gençliğinin yetişmesi yolunda gayret gösteren tüm kurum ve kuruluşlarımızın yanında olacağız. Gümbür gümbür gelen bu gençliği Teknofest'in yedincisinde gördük. Bilime, teknolojiye, araştırmaya, sorgulamaya meraklı, ülkesini ve milletini seven 2,5 milyonu aşkın genç Teknofest'e adeta akın etti.

"SELÇUK BEY DE BİZİM DAMADIMIZ OLUR"

Hani, bazı sahtekarların ifade ettiği gibi devletten kredi, arsa, arazi böyle bir şeyi asla almadı, almaz. O zaman benim dünürüm değildi, dava arkadaşımdı. Daha sonra kendisine şunu söyledim. Benden yaşça tabii, aramızda yaş farkı vardı, 'Ya Özdemir abi bak, biz bu tür yatırımları yapanlara devlet olarak destek veriyoruz. Gel, sen de bu imkanlardan istifade et.' 'Yok' dedi, 'Almam.' Kendisi, arsası, arazisi üzerinde ilk adım olarak İHA'ların kuruluşunu yaptı. Beyin olarak farklı bir beyindi. Benim de siyasette eski arkadaşımdır. Beraber yol yürüdük. Sonra evlatlarıyla, hanımıyla birlikte, çünkü yenge hanım da muhasebe vesaire bu tür şeylerden anlayan bir insandı, adımı attı ve İHA'yı yaptı. Yetmez, SİHA'nın da adımını attı. Bu arada da tabii Selçuk Bey de bizim damadımız olur.

Kızılelma, tamamlandığında zaten şu andaki F-16'ların taşıdığı bombaları taşıma kabiliyetine sahip. Zannediyorum onunla ilgili de şu anda bir çekim yaptılar. Bu çekimi de gösterime sokacaklar. Ben, belki dedim bu akşama yetişir ama bu akşama yetişmedi herhalde. Yayınlandı mı? Yayınlanmış. ve bu seneki Teknofest'e 2,5 milyon genç akın etti. Şimdi gençler, dikkat edin. Acaba bu ülkede muhalefet niçin Baykar'a saldırıyor? Akıncı'dan Kızılelma'ya, TOGG'dan Anka'ya nice ürünümüz görücüye çıktı, acaba bunlar niçin hazmediyorlar da saldırıyorlar? Bunlar, Allah rahmet etsin Erbakan hocamızın da yaptığı bu Devrim otosuna böyle saldırdılar. Hocamız Devrim otosuna yaptı, biz de devrin otosunu yaptık.

"TEKNOFEST'E SALDIRANLAR İLE GÖNÜLLÜ KURULUŞLARIMIZI HEDEF ALANLARIN AYNI ÇEVRELER OLMASI TESADÜF DEĞİLDİR"

Sosyal medyanın dehlizlerinden, küresel kültürün boyunduruğundan kurtardığımız her gencimiz aydınlık yarınlarımızın müjdecisidir. Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Plaftormu'nda iş birliği yapan kuruluşlarımızın çalışmalarına işte bu zaviyeden bakıyoruz. Sizler de faaliyetlerinizle gençlerin kökleriyle bağlantılarını korumaya yardımcı oluyorsunuz. Teknofest gençliğinin yetişmesine sizler de katkı sağlıyorsunuz. Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesine sizler de destek veriyorsunuz.

Teknofest'e saldıranlar ile gönüllü kuruluşlarımızı hedef alanların aynı çevreler olması elbette tesadüf değildir. Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirketlere peşkeş çekmek isteyenler sizlerin faaliyetlerinden de rahatsızlık duyanlardır.

LGBT gibi sapkın yapılara destek verenlerle sizlere iftira atanlar aynı kaynaktan beslenmektedir. Sevgili gençler, burada açık konuşmak zorundayım. Bu CHP LGBT'cidir. Bu İYİ Parti LGBT'cidir. Bu HADEP LGBT'cidir. Onlarla beraber yol yürüyenler, bunlara hayır diyemediklerine göre onlar da LGBT'cidir. AK Parti'nin içine LGBT sızamaz. MHP'ye sızamaz. Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz.

Anayasa değişikliği teklifimizi biliyorsunuz gönderdik. Tabii seçim süreci başladığı için adım atamadık. Allah nasip ederse, seçimden sonra hedefimiz bu değişikliği yapmaktır.

"BUNLAR DEMOKRASİNİN, MİLLİ İRADENİN DÜŞMANIDIR"

Ağızlarını her açtıklarında gençlerimize karamsarlık gark edenlerle vakıf ve derneklerimizi dillerinden düşürmeyenler aynı zihin dünyasına sahip. Bunlar demokrasinin, milli iradenin, milletin değerlerinin düşmanıdır. Bunlar sadece sivil siyasetin değil, sivil toplumun da hasmıdır. Bunlar Batı'nın ve küresel sermayenin içimizdeki gönüllü lejyonerleridir.

Sevgili gençler, çok değerli kardeşlerim, 14 Mayıs'ta ülke tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yapacağız. Bu seçimlerin önemini, özellikle yurt dışından gelen açıklamalarla dergi kapaklarından verilen mesajlarda herhalde çok net biçimde görüyorsunuz. Ne diyorlar? 'Erdoğan'sız bir Türkiye.' Yahu Erdoğan size ne yaptı? Ha, Erdoğan bunlara bir şey yaptı.

"BEN BIDEN'I SENDEN ÇOK DAHA ÖNCE TANIYORUM. AİLECE GÖRÜŞMELERİMİZ DE VARDI"

Şimdi bay bay Kemal, Sayın Putin'e saldırıyor, Rusya'ya saldırıyor. Kılıçdaroğlu, Biden 'Erdoğan'ın yenilmesi lazım' kaydını düştü. Kayıtlarda var. Ama sen acizsin. Zavallısın. Çünkü Biden böyle söylediği zaman, 'Ben Biden niye böyle söyledi' demedim. Halbuki ben Biden'ı senden çok daha önce tanıyordum. Ailece görüşmelerimiz de vardı. Ama sen şimdi Putin'e saldırınca, kusura bakma, buna ben şimdi eyvallah etmem. Çünkü Rusya ile olan münasebetlerimiz şu anda Amerika ile olan münasebetlerimizden geri değil. Yani dış ticaret hacmine baktığınız zaman, onunla olan dış ticaret hacmimiz Amerika'dan daha fazla. Böyle bir durum var. Ama bay bay Kemal, sen devlet yönetimi nedir, bilmezsin. Anlamazsın. Biz dünyanın dört bir yanıyla görüştük. Biz devlet yönetiminin ne olduğunu biliriz. Ama sen bunları öğreneceksin. Fakat o fırsat da gelmeyecek sana.

Ülkemiz siyasetine bulaştırdıkları tüm pisliklerin kapağını tekrar açtılar. Haysiyet cellatlığından kaset kumpaslarına ne kadar insanlık dışı, ahlak dışı, İslam dışı yöntem varsa hepsini devreye aldılar. İnsanların canına kastetmek dahil her yola başvuruyorlar. Toplumun sinir uçlarıyla oynamak dahil tüm tuşlara basıyorlar. Millete güya demokrasi ve barış dersi veriyorlar. Ama daha düne kadar yere göğe sığdıramadıkları adaylarına, üç gün masayı terk etti diye ittifak ortaklarına her türlü hakareti edebiliyorlar. Öyle gözleri dönmüş durumda ki, bırakın kendilerine itiraz edilmesine, farklı bir ses bile duyulmasını istemiyorlar.

Siz gençlerimizin de maskeleri gerisindeki karanlık yüzleri, asıl niyetleri de deşifre ettiğine inanıyorum. Sizlerden 14 Mayıs'ta hem kendi geleceğinize hem de ülkenin geleceğine sahip çıkmanızı istiyorum. Sizlerden özellikle sandıklara sahip çıkmanızı istirham ediyorum.

"NE KADAR AYKIRI OLURSA OLSUN HİÇBİR DÜŞÜNCEYİ YASAKLAMADIK"

Sevgili gençler, ne 40 yıllık siyasi hayatımızda ne de 21 yıllık iktidarlarımız döneminde biz asla bunlar gibi davranmadık. Kimsenin hayat tarzına, yaşam biçimine müdahale etmedik. Ne kadar aykırı olursa olsun hiçbir düşünceyi yasaklamadık. İtibar suikastları ile rakiplerimizi tasfiye etme yoluna gitmedik. İktidara giden yolu terör örgütleriyle gizli iş birliğinde aramadık."