Erdoğan: Katar ile Müşterek Attığımız Adımla 1 Milyon Mülteciyi İskân Edebileceğimiz Konutların Yapımı Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara Mamak'ta; “Şimdi kafayı nereye taktılar? Diyorlar ki, mültecileri, gelir gelmez biz hemen dışarı göndereceğiz. Arkadaşlar, biz bir Almanya’yı, bir Fransa’yı, bir Amerika’yı görmezden gelemeyiz. Onlar nasıl ki bu mültecilerle ilgili adımlarını belli bir program içerisinde yapıyorlarsa da biz de aynı şekilde belli bir program içerisinde yapıyoruz ve şu an itibariyle 500 bin civarında mülteciyi Suriye’nin kuzeyindeki briket evlere göndermeye başladık. Bir diğer adımı atıyoruz, o da Katar ile müşterek attığımız adımla 1 milyon mülteciyi inşallah iskân edebileceğimiz konutların yapımı da ayrıca devam ediyor. Projeler şu anda hazırlanıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara Mamak'ta; "Şimdi kafayı nereye taktılar? Diyorlar ki, mültecileri, gelir gelmez biz hemen dışarı göndereceğiz. Arkadaşlar, biz bir Almanya'yı, bir Fransa'yı, bir Amerika'yı görmezden gelemeyiz. Onlar nasıl ki bu mültecilerle ilgili adımlarını belli bir program içerisinde yapıyorlarsa da biz de aynı şekilde belli bir program içerisinde yapıyoruz ve şu an itibariyle 500 bin civarında mülteciyi Suriye'nin kuzeyindeki briket evlere göndermeye başladık. Bir diğer adımı atıyoruz, o da Katar ile müşterek attığımız adımla 1 milyon mülteciyi inşallah iskan edebileceğimiz konutların yapımı da ayrıca devam ediyor. Projeler şu anda hazırlanıyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'nın Mamak ilçesinde Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen hemşehri dernekleri buluşmasına katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"YENİ BİR SEÇİM OLAN 28 MAYIS'TA HEPİNİZ TERCİHİNİZDE SERBESTSİNİZ"

"Kardeşlerim, bizim üzüntümüz ne biliyor musunuz? Ülkesine ve milletine sevgilerinden şüphe duymadığımız CHP seçmeninin onlarla birlikte hareket eden diğer partilere gönül verenlerin içine düşürüldükleri durumdur. Buradan hangi partiye, hangi adaya oy vermiş olursa olsun, 85 milyon vatandaşımın, Ankaralı kardeşlerimin tamamına sesleniyorum. Sizler 14 Mayıs'ta partinizin de size telkin ettiği tercihinizi sandığa yansıtarak vazifenizi yerine getirdiniz. Artık yeni bir seçim olan 28 Mayıs'ta hepiniz tercihinizde serbestsiniz. CHP Genel Başkanı, kendisine açılan krediyi yanlış ittifaklara, yanlış yollara, yanlış hayallere saparak heba etti. Ne diyordu? 'Ben hesap uzmanıyım.' ya sen nasıl hesap uzmanısın ki, toplam oyları 1 puan eden, bu civarda dolaşan partilere kalktın 40'a yakın milletvekili verdin? Bu nasıl hesap uzmanlığı? ve şu anda Cumhur İttifakı 323 parlamenter ile parlamentoda yerini aldı.

Esenboğa Havalimanı'nı kim yaptı? Bay bay Kemal mi? Biz yaptık, biz. Havalimanından şehre bu gördüğünüz yolları, kim yaptı? Melih Bey'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde birlikte yine biz yaptık. ya bir de bu belediye başkanına sorun ya, sen ne yaptın? Ne yaptın? 4 yıl oldu. 4 yılda ne yaptın? Bunları bir sorun. İstanbul'a sorun. Sen İstanbul'da 4 yılda ne yaptın? Hiç. İzmir'e sorun, sen ne yaptın? İzmir'in havalimanını, Menderes Havalimanı'nı da bu kardeşiniz yaptı.

Ankara'da eğitime bakın, AK Parti var. Sağlığa bakın, AK Parti var. Bilkent'i kim yaptı? Kardeşlerim, işte en son yeni muhteşem yine aynı büyüklükteki hastanemizi yaptık, şehir hastanesi. Kim yaptı? Yine biz yaptık.

"PAZAR GÜNÜNÜ ACILARIMIZDAN DERS ALDIĞIMIZ VE ZAFERLERİMİZLE GURUR DUYDUĞUMUZ BİR ŞÖLENE ÇEVİRELİM"

Cumartesi günü, yani 27 Mayıs ülkemizin demokrasi tarihinin en önemli yol ayrımlarından biri. Pazartesi, 29 Mayıs. İstanbul'un fethinin yıldönümü olması hasebiyle, şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri. Mamak. Mamak. 28 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Gümbür gümbür sandıklara gidiyor muyuz? Ben Mamak'a inanıyorum. Mamak evet derse yapar. İşte, 27-29, bu iki önemli günün arasında ne var? 28 Mayıs var. 28 Mayıs'ta inşallah acılarımızdan ders aldığımız ve zaferlerimizle gurur duyduğumuz bir şölene gelin diyorum, pazar gününü çevirelim.

Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmaksızın her insanımızın da bu kutlu yürüyüşte yer almasını arzu ediyoruz. Hz. Mevlana'dan ilhamla 28 Mayıs gecesini dünü dünde bırakıp yeni şeyler söyleyeceğimiz, taze bir başlangıç haline dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz.

Gönlümüz de kollarımız da sonuna kadar açıktır. Çünkü biz 85 milyonun cumhurbaşkanıyız. 85 milyonun tamamının hizmetkarıyız. 85 milyonun her birinin geleceğine ışık tutuyoruz. Ankara'nın bize işaret ettiği yol budur. Biz de her vakit olduğu gibi bugün de siz ne diyorsanız, onu söylüyoruz, siz gençler, hangi istikameti gösteriyorsanız oraya doğru yürüyoruz. Bunun için sizlerden çevrenizdeki komşularınızı, eşinizi dostunuzu, akrabalarınızı pazar günü mutlaka sandığa gitmeye ve tercihini doğrudan yana kullanmaya teşvik etmenizi bekliyorum. Gençler, unutmayın en büyük düşmanımız rehavettir, zafer sarhoşluğudur. Biz sandığı boş bırakırsak, gelir birileri doldurur. Yurt dışındaki kardeşlerinizi telefonlarınızla muhakkak arayın. Bugün son gün. Neredeyse yurt dışında 2 milyona yaklaştı kullanılan oy. İstiyoruz ki yurt dışından da gümbür gümbür oylar gelsin.

"KATAR İLE MÜŞTEREK ATTIĞIMIZ ADIMLA 1 MİLYON MÜLTECİYİ İSKAN EDEBİLECEĞİMİZ KONUTLARIN YAPIMI DA AYRICA DEVAM EDİYOR"

Birçok dezenformasyona rağmen bizimle hareket etmeye karar veren sayın Sinan Oğan ile birlikte inşallah bu süreçte pazar akşamı bu zaferi milletçe beraber kutlayacağız. Kardeşlerim, terörle mücadelede bizimle aşık atmaya hiçbirisinin gücü yetmez. Cudi'de bu teröristleri ininde yok olmaya sevk eden kimdi? Bizdik. Gabar'da kimdi? Bizdik. Tendürek'te kimdi? Bizdik. Bunların böyle bir derdi oldu mu? Olmadı. Şimdi kafayı nereye taktılar? Diyorlar ki, mültecileri, gelir gelmez biz hemen dışarı göndereceğiz. Arkadaşlar, biz bir Almanya'yı, bir Fransa'yı, bir Amerika'yı görmezden gelemeyiz. Onlar nasıl ki bu mültecilerle ilgili adımlarını belli bir program içerisinde yapıyorlarsa da biz de aynı şekilde belli bir program içerisinde yapıyoruz ve şu an itibariyle 500 bin civarında mülteciyi Suriye'nin kuzeyindeki briket evlere göndermeye başladık. Bir diğer adımı atıyoruz, o da Katar ile müşterek attığımız adımla 1 milyon mülteciyi inşallah iskan edebileceğimiz konutların yapımı da ayrıca devam ediyor. Projeler şu anda hazırlanıyor. Biz ihanet şebekesi değiliz. Biz ensarız, ensar ve muhacirlere de o şekilde yaklaşıyoruz."