Erdoğan: Karadeniz Girişimi ihtiyaç sahibi ülkelere nefes borusu oldu

Rusya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, konuşmasında, ' Karadeniz Girişimi, küresel gıda kriziyle mücadelede anahtar rol oynadı. Özellikle Afrika gibi tahıla en çok ihtiyaç duyanlar için bir nefes borusu oldu' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu ile varılan Tahıl Anlaşması'nın, küresel gıda kriziyle mücadelede önemli bir rol oynadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Üzerinde özellikle durduğumuz konulardan biri, Karadeniz Girişimi'nin yeniden canlandırılması oldu. Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ofis açma kararından memnuniyet duyduk. Karadeniz Girişimi, küresel gıda kriziyle mücadelede anahtar rol oynadı. Özellikle Afrika gibi tahıla en çok ihtiyaç duyanlar için bir nefes borusu oldu. Gündeme getirilen alternatif öneriler, Karadeniz Girişimi gibi sürdürülebilir, güvenli ve taraflar arası iş birliğine dayanan kalıcı bir model sunamamıştır. Rusya'nın girişimin yeniden başlaması noktasındaki beklentileri, tüm tarafların malumudur. Rus dostlarımızın dile getirdiği hususları, biz de farklı vesilelerle ifade ettik, ediyoruz. Eksiklerin giderilerek, girişimin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki görüşlerimizi, değerli dostumla da samimiyetle ikili görüşmemizde paylaştım. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler'le bilistişare önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim. Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum' dedi.

'SAVAŞIN KAZANANI, BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunun altını çizerek, 'Bölgemizde kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisine yönelik çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız. Devam eden çatışmaların, bir an önce uluslararası hukuk temelinde kalıcı ve adil bir barışla sona erdirilmesini arzu ediyoruz. Her konuşmamda vurguluyorum, savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz. Bu ilkesel yaklaşımımızı aynen muhafaza ediyoruz. Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yine yapmaya hazırız' diye konuştu.

'SİNOP NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ KONUSUNU ELE ALDIK'

Erdoğan, Türkiye-Rusya temaslarının faydalarının görüldüğünü ve görülmeye devam edeceğini vurgulayarak, 'Sayın Putin ile diğer bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Bu kapsamda Suriye, Güney Kafkasya, Libya ile Afrika'daki son gelişmeleri değerlendirdik. İkili ilişkilerimizi bugüne kadar iyi komşuluk, dostluk, samimiyet ilkeleri temelinde, ülkelerimizin ve bölgemizin çıkarına hizmet edecek şekilde ilerlettik. Bu temel üzerine inşa edilen, Türk-Rus münasebetlerinin faydalarını çok geniş bir alanda gördük, görüyoruz. Rusya ile yakın temasımız, bölgesel ve küreseler meselelerin çözümüne katkı sunmayı sürdürecektir. Özellikle Akkuyu Nükleer Enerji Santrali malum son şiddetiyle yürüyor, ikinci bir adım olarak da Sinop Nükleer Enerji Santrali konusunu bugün değerli dostumla ele aldık. Bu alanda da atılacak bir adımla Türkiye, sınıf atlayacaktır' ifadelerini kullandı.

'İLK 7 AYDA 3,5 MİLYON RUS TURİST GELDİ'

Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 69 milyar dolara ulaştığını, 100 milyar dolar hedefine ilerlendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'ün ilk 7 ayında 3,5 milyon Rus turistin Türkiye'ye geldiğinin belirterek, 'Bugün gerek ikili gerekse heyetlerimizin katılımıyla yaptığımız görüşmelerde, gündemimizdeki konuları ele aldık. Ticaret, enerji, tarım, turizm, ekonomi ve finans başta olmak üzere çok boyutlu iş birliğimizi daha da güçlendirmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 69 milyar dolara ulaştı. 100 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Turizmde bu yıl da oldukça başarılı bir sezon geçiriyoruz. 2022 yılında 5 milyon 230 bin Rus vatandaşını ülkemizde ağırlamıştık. Bu yılın ilk 7 ayında ise 3,5 milyon Rus turist ülkemize geldi. Bu sayının kalan dönemde daha da artacağına inanıyorum' dedi.

'GIDANIN SADECE YÜZDE 3'Ü FAKİR ÜLKELERE ULAŞTI'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise konuşmasında Ukrayna'nın tahıl ihracatında payının sadece yüzde 5 olduğunu, Karadeniz Girişimi'yle gıdanın yüzde 70'inin gelişmiş ülkelere gittiğini belirterek, 'Batı Rus tarım ve gübre ürünlerinin ihracatını engelliyor. Ukrayna tarafı insani koridorları saldırı için kullandı. Söz konusu anlaşmanın sona ermesi, küresel gıda pazarını çok fazla etkilemedi. Üretim konusunda sorun yok, dağıtımda sorun var. Bunun Karadeniz girişimiyle bir alakası yoktur. Ukrayna'nın tahıl ihracatında payı çok değil, yüzde 5 ve bu daha da düşecek. Gıdanın yüzde 70'i gelişmiş ülkelere ulaştı. Fakir ülkelere sadece yüzde 3 ulaştı. Tahıl ihracatı yaptırımı kaldırılırsa biz anlaşma için hazırız' dedi.